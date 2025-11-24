Ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα θα γίνει στη Μαδέιρα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
πρόκειται να παντρευτούν στο νησί της Μαδέιρα
το καλοκαίρι του 2026, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Jornal da Madeira, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ (Sé do Funchal), και θα ακολουθήσει δεξίωση σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού.
Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο, προετοιμάζεται για μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές της σχέσης του, η οποία ξεκίνησε το 2017. Ο Κριστιάνο ζήτησε την Τζορτζίνα σε γάμο
εννέα χρόνια αφότου γνωρίστηκαν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη.
Ο Πορτογάλος σταρ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν ότι η πρόταση γάμου έγινε αυθόρμητα, σε μια ήσυχη βραδιά με την οικογένεια:
«Νόμιζα ότι ήταν η στιγμή γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου και το άτομο που αγαπώ περισσότερο», δήλωσε ο Ρονάλντο. «Ήταν μια όμορφη στιγμή, έκανα μια απλή ομιλία. Δεν είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο».
Ο Ρονάλντο τόνισε ότι ο γάμος θα γίνει μετά το Μουντιάλ και υπογράμμισε ότι η Τζορτζίνα προτιμά τις διακριτικές τελετές μακριά από μεγάλες γιορτές.
Η επιλογή της Μαδέιρα, της γενέτειρας του ποδοσφαιριστή, αναμένεται να στρέψει τα παγκόσμια βλέμματα στο νησί, καθώς θα φιλοξενήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τελετές του επόμενου έτους.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν