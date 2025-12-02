Έξαλλος ο Diddy με το νέο ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο 50 Cent για το Netflix - «Χρησιμοποιούν κλεμμένο υλικό» λέει ο εκπρόσωπός του
Το Sean Combs: The Reckoning έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 2 Δεκεμβρίου
Ο Σον «Diddy» Κομπς εξαπέλυσε επίθεση κατά του Netflix και του 50 Cent, μετά την αιφνιδιαστική δημοσιοποίηση του trailer του Sean Combs: The Reckoning. Το τεσσάρων επεισοδίων ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου, εξετάζει την άνοδο και την πτώση του 56χρονου μουσικού παραγωγού και ιδρυτή της Bad Boy Records. Ο Diddy, μέσα από δήλωση του εκπροσώπου του στο TMZ, υποστηρίζει ότι η παραγωγή βασίζεται σε «κλεμμένο, μη εξουσιοδοτημένο υλικό» και αποτελεί «συκοφαντικό πλήγμα» εις βάρος του.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του ράπερ, Τζούντα Ένγκελμαγιερ, το Netflix «βασίστηκε σε υλικό που ο Diddy συγκέντρωνε από την εφηβεία του» και το οποίο, όπως λέει, προοριζόταν για τη δική του αφήγηση της ζωής του. «Το Netflix προσπαθεί να να μετατρέψει σε θέαμα κάθε λεπτό της ζωής του κ. Κομπς, χωρίς σεβασμό στην αλήθεια, για να εκμεταλλευτεί τη συνεχή δημοσιότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέρος του υλικού περιλαμβάνει ακόμη και συζητήσεις με τους δικηγόρους του, οι οποίες «ουδέποτε προορίζονταν για δημόσια προβολή».
Η σκηνοθέτιδα της σειράς, Αλεξάντρια Στέιπλετον, μιλώντας στο Netflix Tudum, απάντησε ότι «το υλικό αποκτήθηκε νόμιμα» και ότι «υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα». Όπως είπε: «Ο Σον Κομπς κατέγραφε τον εαυτό του διαρκώς επί δεκαετίες. Ήταν μια εμμονή του».
Δείτε βίντεο από το ντοκιμαντέρ Sean Combs: The Reckoning
Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε λίγο μετά την ειρωνική ανάρτηση του 50 Cent, όταν ο Κομπς καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για αδικήματα που αφορούν πορνεία, παρότι απαλλάχθηκε από βαρύτερες κατηγορίες για sex trafficking και εκβιασμό. Ο ράπερ είχε σχολιάσει με σαρκασμό ότι «είναι διαθέσιμος» για ομιλία στη θέση του Κομπς, όταν εκείνος είχε ήδη κλείσει εμφάνιση στο Μαϊάμι θεωρώντας λανθασμένα ότι ίσως αφεθεί ελεύθερος.
Ο δικαστής Άαραν Σουμπραμανιάν τον επέκρινε σκληρά για «βίαιη, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση» σε βάρος της πρώην συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα, κρίνοντας ότι «η μεγάλη ποινή είναι αναγκαία για λόγους αποτροπής». Παρότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για sex trafficking και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το δικαστήριο έλαβε υπόψη μαρτυρίες και στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στη δίκη.
Το Sean Combs: The Reckoning περιλαμβάνει νέο υλικό, μαρτυρίες και ντοκουμέντα για την πορεία του καλλιτέχνη, με τη streaming υπηρεσία να χαρακτηρίζει τη σειρά «συγκλονιστική εξέταση μιας πολυσχιδούς φιγούρας της μουσικής και της showbiz».
Diddy blasts longtime nemesis 50 Cent and Netflix over surprise documentary while behind bars after conviction https://t.co/MCXPkWgEVR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 2, 2025
Η εμπλοκή του 50 Cent και η οργή του DiddyΟ Κομπς εμφανίζεται εξαιρετικά ενοχλημένος και από τη συμμετοχή του 50 Cent στην παραγωγή, καθώς οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε μακροχρόνια δημόσια αντιπαράθεση. Ο Ένγκελμαγιερ δήλωσε ότι το να δοθεί «δημιουργικός έλεγχος» στον Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον αποτελεί «προσωπική προσβολή» και «παραβίαση εμπιστοσύνης».
Η απόφαση του δικαστηρίου και το παρασκήνιο της υπόθεσηςΟ Diddy βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή από τις 16 Σεπτεμβρίου, μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Τον Οκτώβριο καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 δολαρίων. Μετά την αποφυλάκισή του θα παραμείνει υπό επιτήρηση για ακόμη πέντε χρόνια.
Η αντίδραση του Diddy στο NetflixΠέρα από τα νομικά ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Diddy χαρακτήρισε την επιλογή του Netflix να προχωρήσει στο ντοκιμαντέρ ως «βαθιά προσωπική προσβολή» και πως ο ράπερ «περίμενε δικαιοσύνη από ανθρώπους που σεβόταν», δήλωσε, αναφέροντας τον CEO της πλατφόρμας Τεντ Σαράντος.
