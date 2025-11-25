Ροσαλία: Το Βατικανό εκθειάζει το νέο άλμπουμ της - «Αγγίζει μια βαθιά ανάγκη της σύγχρονης κουλτούρας να προσεγγίσει το πνευματικό»
Το «LUX» εξερευνά θεματικές, όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», και αντλεί έμπνευση από τις ζωές αγίων γυναικών

Το Βατικανό εκθείασε το νέο άλμπουμ της Ροσαλία «LUX», για το οποίο η διάσημη τραγουδίστρια άντλησε έμπνευση από τη ζωή αγίων γυναικών.

Ο καρδινάλιος Ζοζέ Τολεντίνο ντε Μεντόνσα, επικεφαλής του τμήματος Πολιτισμού και Παιδείας του Βατικανού, επαίνεσε την καλλιτέχνιδα για τον τρόπο με τον οποίο εξερευνά τη θρησκεία μέσα από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά.

Μιλώντας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, δήλωσε: «Όταν μια δημιουργός όπως η Ροσαλία μιλά για την πνευματικότητα, σημαίνει ότι αγγίζει μια βαθιά ανάγκη της σύγχρονης κουλτούρας να προσεγγίσει το πνευματικό, να καλλιεργήσει μια εσωτερική ζωή».

Ο καρδινάλιος Ζοζέ Τολεντίνο ντε Μεντόνσα όμως δεν είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης που επαίνεσε την τραγουδίστρια. Συγκεκριμένα, ο Χαβιέ Γκόμεζ Γκαρθία, επίσκοπος στην κωμόπολη Sant Feliu de Llobregat, μέσα από μια επιστολή προς την ενορία του, ανέφερε ότι «η Ροσαλία μιλά με απόλυτη ελευθερία και χωρίς κόμπλεξ για το πώς βιώνει τον Θεό, για την επιθυμία και τη δίψα (να Τον γνωρίσει)». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένα κομμάτια, μεταξύ των οποίων το «Ο Θεός είναι stalker» είναι προκλητικά.

Στη συνέχεια, τόνισε πως το «LUX» δεν αποτελεί μόνο ένα μουσικό έργο, αλλά μια πνευματική αναζήτηση. «Όταν άκουσα το LUX και τη Rosalía να μιλά για το πλαίσιο του άλμπουμ και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα μπροστά σε ένα έργο που ξεπερνούσε το μουσικό. Ήταν μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών με τεράστια πνευματική ωριμότητα», τόνισε.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το άλμπουμ εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», και αντλεί έμπνευση από τις ζωές αγίων γυναικών.

Δομημένο σε τέσσερα μέρη, το «LUX» παρουσιάζει τη Ροσαλία να τραγουδά σε 14 διαφορετικές γλώσσες, ανάμεσά τους Καταλανικά και Ισπανικά, αλλά και Γερμανικά, Αραβικά και Λατινικά.

Το «LUX» έχει γίνει το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στο Spotify από Ισπανίδα γυναίκα καλλιτέχνιδα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Karol G.

