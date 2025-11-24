Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει για τα δημοσιεύματα για την οικονομική του κατάσταση: «Δεν είμαι άστεγος, ο τίτλος ήταν παραπλανητικός»
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει για τα δημοσιεύματα για την οικονομική του κατάσταση: «Δεν είμαι άστεγος, ο τίτλος ήταν παραπλανητικός»
Ο ηθοποιός εξήγησε πως χιλιάδες άνθρωποι του έχουν στείλει μήνυμα θέλοντας να τον βοηθήσουν, μετά τις φήμες για τα οικονομικά του
Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του θέλησε ο Κέβιν Σπέισι, μετά τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι είναι πλέον «άστεγος» λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει από το 2017, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Με ένα βίντεο στο Instagram, ο 66χρονος εξήγησε ότι τα δημοσιεύματα παρερμήνευσαν πλήρως τα λεγόμενά του και πως, παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν ζει στον δρόμο, ούτε βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τους χιλιάδες ανθρώπους που έσπευσαν να του προσφέρουν στέγη και υποστήριξη.
Στο βίντεό του, ο Κέβιν Σπέισι ξεκινά λέγοντας: «Γεια σε όλους. Δεν συνηθίζω να διορθώνω τα μέσα ενημέρωσης, αν το έκανα, δεν θα είχα χρόνο για τίποτα άλλο. Αλλά με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως είμαι άστεγος, νιώθω την ανάγκη να απαντήσω. Όχι στον Τύπο, αλλά στους χιλιάδες ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου τις τελευταίες ημέρες για να μου προσφέρουν ένα μέρος να μείνω ή απλώς να ρωτήσουν αν είμαι καλά».
Στη συνέχεια εξηγεί ότι η αντίδραση του κόσμου τον συγκίνησε βαθιά, όμως θεωρεί άδικο να τους οδηγήσει να πιστεύουν κάτι ανακριβές. «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη γενναιοδωρία σας. Αλλά θα ήταν παραπλανητικό εκ μέρους μου να σας αφήσω να νομίζετε ότι είμαι πραγματικά άστεγος, με την καθημερινή έννοια του όρου», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι η «παρεξήγηση» προέκυψε από συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, όπου ανέφερε ότι ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb και μετακινείται ανάλογα με το πού υπάρχει δουλειά, κάτι που, όπως είπε, θυμίζει τον τρόπο ζωής που είχε στην αρχή της καριέρας του. «Δουλεύω ασταμάτητα όλη τη χρονιά και γι’ αυτό έχω πολλούς λόγους να είμαι ευγνώμων. Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ζουν στους δρόμους ή στο αυτοκίνητό τους ή αντιμετωπίζουν τρομερά οικονομικά προβλήματα. Η καρδιά μου είναι μαζί τους. Αλλά από το ίδιο το άρθρο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαι ένας από αυτούς, ούτε προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο. Ο τίτλος ήταν παραπλανητικός», είπε.
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κέβιν Σπέισι σημείωσε: «Σας αφήνω να επιστρέψετε στις ζωές σας. Σας ευχαριστώ που μου αφιερώσατε λίγα λεπτά, για την καλοσύνη σας και για το ότι νοιαστήκατε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα».
Λίγες ημέρες πριν από το βίντεό του, στη συνέντευξή του στην Telegraph, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι έχασε το σπίτι του στη Βαλτιμόρη επειδή «τα έξοδα των τελευταίων επτά ετών ήταν αστρονομικά» και ότι «είχε ελάχιστα έσοδα και συνεχώς έξοδα». Περιέγραψε ότι «ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb» και ότι όλα τα πράγματά του βρίσκονται σε αποθήκες, εκφράζοντας την ελπίδα πως, εάν οι επαγγελματικές του συνθήκες βελτιωθούν, θα μπορέσει να αποκτήσει ξανά μόνιμη βάση.
Ο Κέβιν Σπέισι είδε την καριέρα του να καταρρέει το 2017, όταν ο Άντονι Ραπ τον κατηγόρησε για ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση το 1986, όταν ο ίδιος ήταν 14 ετών. Ο ηθοποιός τότε, απομακρύνθηκε από το House of Cards και άλλα μεγάλα πρότζεκτ. Το 2022, ωστόσο, κρίθηκε μη υπεύθυνος σε αγωγή 40 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Άντονι Ραπ, ενώ το 2023 αθωώθηκε πλήρως και σε δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με καταγγελίες τεσσάρων ανδρών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Στο βίντεό του, ο Κέβιν Σπέισι ξεκινά λέγοντας: «Γεια σε όλους. Δεν συνηθίζω να διορθώνω τα μέσα ενημέρωσης, αν το έκανα, δεν θα είχα χρόνο για τίποτα άλλο. Αλλά με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως είμαι άστεγος, νιώθω την ανάγκη να απαντήσω. Όχι στον Τύπο, αλλά στους χιλιάδες ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου τις τελευταίες ημέρες για να μου προσφέρουν ένα μέρος να μείνω ή απλώς να ρωτήσουν αν είμαι καλά».
Στη συνέχεια εξηγεί ότι η αντίδραση του κόσμου τον συγκίνησε βαθιά, όμως θεωρεί άδικο να τους οδηγήσει να πιστεύουν κάτι ανακριβές. «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη γενναιοδωρία σας. Αλλά θα ήταν παραπλανητικό εκ μέρους μου να σας αφήσω να νομίζετε ότι είμαι πραγματικά άστεγος, με την καθημερινή έννοια του όρου», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι η «παρεξήγηση» προέκυψε από συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, όπου ανέφερε ότι ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb και μετακινείται ανάλογα με το πού υπάρχει δουλειά, κάτι που, όπως είπε, θυμίζει τον τρόπο ζωής που είχε στην αρχή της καριέρας του. «Δουλεύω ασταμάτητα όλη τη χρονιά και γι’ αυτό έχω πολλούς λόγους να είμαι ευγνώμων. Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ζουν στους δρόμους ή στο αυτοκίνητό τους ή αντιμετωπίζουν τρομερά οικονομικά προβλήματα. Η καρδιά μου είναι μαζί τους. Αλλά από το ίδιο το άρθρο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαι ένας από αυτούς, ούτε προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο. Ο τίτλος ήταν παραπλανητικός», είπε.
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κέβιν Σπέισι σημείωσε: «Σας αφήνω να επιστρέψετε στις ζωές σας. Σας ευχαριστώ που μου αφιερώσατε λίγα λεπτά, για την καλοσύνη σας και για το ότι νοιαστήκατε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα».
Λίγες ημέρες πριν από το βίντεό του, στη συνέντευξή του στην Telegraph, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι έχασε το σπίτι του στη Βαλτιμόρη επειδή «τα έξοδα των τελευταίων επτά ετών ήταν αστρονομικά» και ότι «είχε ελάχιστα έσοδα και συνεχώς έξοδα». Περιέγραψε ότι «ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb» και ότι όλα τα πράγματά του βρίσκονται σε αποθήκες, εκφράζοντας την ελπίδα πως, εάν οι επαγγελματικές του συνθήκες βελτιωθούν, θα μπορέσει να αποκτήσει ξανά μόνιμη βάση.
Ο Κέβιν Σπέισι είδε την καριέρα του να καταρρέει το 2017, όταν ο Άντονι Ραπ τον κατηγόρησε για ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση το 1986, όταν ο ίδιος ήταν 14 ετών. Ο ηθοποιός τότε, απομακρύνθηκε από το House of Cards και άλλα μεγάλα πρότζεκτ. Το 2022, ωστόσο, κρίθηκε μη υπεύθυνος σε αγωγή 40 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Άντονι Ραπ, ενώ το 2023 αθωώθηκε πλήρως και σε δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με καταγγελίες τεσσάρων ανδρών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα