Κιάρα Μαρκέζη: Eντυπωσίασε στην πασαρέλα η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου - Δείτε το βίντεο
Η 25χρονη συμμετείχε στο Athens Fashion Week
Στο 37ο Athens Fashion Week εμφανίστηκε η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, Κιάρα Μαρκέζη. Η 25χρονη συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου «Kathy Heyndels και Marios Togos».
Η κόρη της γνωστής φωτογράφου, Μαρίας Μαρκέζη που συμμετείχε στο παρελθόν στο My Style Rocks, ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ σε ηλικία 14 ετών. Η ίδια είχε προσπαθήσει να μπει και στο GNTM, όμως οι κριτές την απέρριψαν λόγω των τατουάζ της.
Το μοντέλο σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», είχε μιλήσει για τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, τα παιδικά της χρόνια, αλλά και για τον παππού της, Άκη Τσοχατζόπουλο.
«Ήμουν το μοντέλο της μητέρας μου από τότε που γεννήθηκα. Το όνομά μου είναι ιταλικό και σημαίνει διάφανη, καθαρή. Όταν ήμουν μικρή, στο σχολείο, μου έλεγαν διάφορα για το όνομά μου, άκουγα κάθε τι που τελείωνε σε… άρα. Έγινα πιο σκληρή όταν ο παππούς μου μπήκε φυλακή. Είχα πάει να τον δω στη φυλακή, αλλά δεν με άφηναν γιατί ήμουν ανήλικη. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά στα δικαστήρια, εκεί μπορούσα να τον βλέπω λίγο», είπε χαρακτηριστικά.
