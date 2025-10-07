Τηλεόραση… άνω κάτω

Κλείσιμο

Είναι σίγουρα νωρίς για συμπεράσματα και η τηλεόραση συνιστά τον κατεξοχήν χώρο, όπου η ανατροπή δικαιώνεται ως όρος, όμως κάποια πράγματα που επαναλαμβάνονται ίσως κάτι δείχνουν.Ουσιαστικά στην πρωινή ζώνη η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» προπορεύεται σταθερά, ενώ ίδια είναι η εικόνα και για την ζώνη 10-1 όπου στον Alpha η «Σούπερ Κατερίνα» διατηρεί άνετο προβάδισμα και με σημαντική διαφορά. Ωστόσο, έχουμε δει πολλές σεζόν να ανατρέπονται όλα και οι πρώτοι να τερματίζουν τελευταίοι και τούμπαλιν. Από την άλλη δύσκολα κάποιος θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Alpha στην μυθοπλασία. Τρεις σειρές του σταθμού, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», «Porto Leone» και «Να με λες μαμά» φλερτάρουν επίμονα με ποσοστά κοντά στο 20% ενώ καλή είναι και η δεύτερη σεζόν του «Αγιου Ερωτα». Η έκπληξη της φετινής σεζόν ήρθε από το Star με τα πολύ καλά «Φαντάσματα» ενώ από χθες, η είσοδος του «Hotel Elvira» στο Mega προκάλεσε αναστάτωση καθώς πέτυχε 22%, ποσοστό που βλέπεις πλέον με το κυάλι στο prime time.Ανάλογες επιδόσεις σημειώνει το «The Voice» στον ΣΚΑΪ, σόου το οποίο κάθε χρόνο επιβεβαιώνει την δυναμική του και το καλό περιεχόμενό του. Αντίστοιχα η επιστροφή του Γρηγόρη Αρναούτογλου με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και το «The 2night show» επιβραβεύτηκε με υψηλά ποσοστά από το κοινό, κάτι που δεν αλλάζει με τα χρόνια. Όμως αν και διανύουμε τον Οκτώβριο και παρά το γεγονός ότι έγιναν ήδη χθες τέσσερις πρεμιέρες, αναμένονται κι άλλες και μάλιστα σε όλα σχεδόν τα κανάλια.Οι πιο σημαντικές είσοδοι αναμένονται στον ΣΚΑΪ με δύο πολύ δυνατά τηλεπαιχνίδια και ένα late night show. Το «The wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου και θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. Αλλαγή στην ημέρα προβολής για το live τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο που από τις 15 Οκτωβρίου θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη και όχι Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή θα προβάλλεται το «The floor» με παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, στο οποίο ο σταθμός του Φαλήροου επενδύει πολλά.Στον ΑΝΤ1, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, επιστρέφουν τα «Παιχνίδια εκδίκησης» με τον Νίκο Κουρή και την Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Τετάρτη στον σταθμό του Αμαρουσίου θα προβάλλεται η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Νύχτες αποκαλύψεων» η οποία κάνει αύριο πρεμιέρα. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου επιστρέφει στο Mega η Αγγελική Νικολούλη με το «Φως στο τούνελ». Στη late night της Παρασκευής παίρνει θέση η νέα εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».Ο Alpha επιμένει στον πιο δυνατό τομέα του την μυθοπλασία και πλέον αποφασίζει να κάνει την ανατροπή στην ζώνη των 20.00 το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» με την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον Γιώργο Κριθάρα.