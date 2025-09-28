Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα που έβγαλε την μπλούζα του on air: Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο
«Όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς» είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός
Με απαξία αναφέρθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο περιστατικό κατά το οποίο ο Σταύρος Μπαλάσκας έβγαλε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του σε ζωντανή εκπομπή.
Στο πλαίσιο εμφάνισής του ο κ. Καλλιακμάνης κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, αφού ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε αναφερθεί στον ίδιο. «Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο» είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός λέγοντας δε «όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς».
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» συνέκρινε τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη λέγοντάς του πως «έχει βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά». «Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος αφού του απάντησε «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» στη συνέχεια σήκωσε τη μπλούζα του.
«Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» να λένε «ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό». «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας.
Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές καλώντας τον Σταύρο Μπαλάσκα να πράξει το ίδιο, όπως και έγινε.
