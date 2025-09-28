Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα που έβγαλε την μπλούζα του on air: Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο
GALA
Σταύρος Μπαλάσκας Γιώργος Καλλιακμάνης

Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα που έβγαλε την μπλούζα του on air: Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο

«Όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς» είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός

Καλλιακμάνης για Μπαλάσκα που έβγαλε την μπλούζα του on air: Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο
69 ΣΧΟΛΙΑ
Με απαξία αναφέρθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο περιστατικό κατά το οποίο ο Σταύρος Μπαλάσκας έβγαλε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του σε ζωντανή εκπομπή.

Στο πλαίσιο εμφάνισής του ο κ. Καλλιακμάνης κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, αφού ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε αναφερθεί στον ίδιο. «Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο» είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός λέγοντας δε «όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς».

Δείτε βίντεο:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd46aykix48x)

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» συνέκρινε τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη λέγοντάς του πως «έχει βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά». «Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος αφού του απάντησε «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» στη συνέχεια σήκωσε τη μπλούζα του.

«Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» να λένε «ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό». «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Δείτε βίντεο από το στιγμιότυπο:

Μπαλάσκας: Ο Καλλιακμάνης δεν έχει αυτό που έχω εγώ, είμαι τίγκα στην τρίχα

Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές καλώντας τον Σταύρο Μπαλάσκα να πράξει το ίδιο, όπως και έγινε.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd2k2dafmecp)


Κλείσιμο
69 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης