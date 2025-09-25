Τρύφωνας Σαμαράς: Η απάντηση για τις πλαστικές επεμβάσεις και το ευτράπελο στην κάμερα
Τρύφωνας Σαμαράς: Η απάντηση για τις πλαστικές επεμβάσεις και το ευτράπελο στην κάμερα
Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ, ανέφερε ο κομμωτής
Για τις αισθητικές επεμβάσεις μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς και για τις πιθανές τηλεοπτικές συμμετοχές του, ενώ χάρισε και μια στιγμή γέλιου λόγω ενός απρόοπτου περιστατικού με τα γυαλιά του. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», αρχικά παραδέχτηκε πως θα πείραζε κάτι στο πρόσωπό του, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην παραμόρφωση που είχε υποστεί στα χείλη του, λόγω υαλουρονικού.
«Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό και ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δεν μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός κομμωτής.
Σχετικά με την τηλεόραση, ο ίδιος τόνισε: «Εμένα δεν είναι προτεραιότητά μου η τηλεόραση, είμαι καλά όπως είμαι. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει, γιατί όχι; Δεν χρειάζεται, όμως, να μπω παρένθεση. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν και δεν μου άρεσε. Ενώ με είχαν κλείσει για κάτι πολύ σημαντικό, μου πετσοκόψανε τον ρόλο μετά».
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε ένα ευτράπελο. Προσπαθώντας να βγάλει τα γυαλιά ηλίου για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του, αυτά μπλέχτηκαν με το σκουλαρίκι και τα μαλλιά του, με αποτέλεσμα να συνεχίσει τις δηλώσεις του… με τα γυαλιά σε ρόλο σκουλαρικιού. «Με έφαγες!», είπε γελώντας στη δημοσιογράφο, ξεσπώντας σε γέλια.
