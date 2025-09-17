Σίντνεϊ Μπράουν: Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του ο παραγωγός της Μπιγιόνσε και Drake
Σε ηλικία 49 ετών - Άγνωστη παραμένει η αιτία του θανάτου του
Νεκρός βρέθηκε στο διαμέρισμά του ο Σίντνεϊ Μπράουν, ο παραγωγός που είχε συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της μουσικής όπως οι Drake, Λιλ Γουέιν και Μπιγιόνσε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της PageSix, μέλος της οικογένειάς του τον βρήκε αναίσθητο στο διαμέρισμά του στο East Harlem την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 49 ετών.
Ο καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν γνωστός στη μουσική βιομηχανία με το ψευδώνυμο Omen, φέρεται να έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του, Martha Brown, στο TMZ. «Η αιτία και ο τρόπος θανάτου βρίσκονται υπό περαιτέρω εξέταση», αναφέρει η ανακοίνωση του Γραφείου του ιατροδικαστή της πόλης.
Τα αγαπημένα του πρόσωπα πήγαν να τον ψάξουν, όταν δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο του DJ set στο Barawine Harlem, όπου εργαζόταν για πάνω από μια δεκαετία, στη W 120th Street. «Ήταν υγιής. Δεν γνωρίζαμε να είναι άρρωστος, οπότε όλο αυτό συνέβη ξαφνικά», δήλωσε η αδερφή του, Nicole Iris Brown στο NBC News.
Σχετικά με τη μουσική του κληρονομιά, πρόσθεσε: «Ελπίζω οι άνθρωποι να θυμούνται ότι ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τη νεότερη γενιά. Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει νέους να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να μπουν στο παιχνίδι. Ήταν μόνο για τη μουσική, ανεξαρτήτως του καλλιτέχνη».
Ο Σίντνεϊ Μπράουν, που καταγόταν από τη Νέα Υόρκη, έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική τη δεκαετία του 1990, δημιουργώντας κομμάτια για καλλιτέχνες όπως οι Mýa και Fabolous, καθώς και για άλλους που ήταν υπογεγραμμένοι στη δισκογραφική Roc-A-Fella, σύμφωνα με το All Hip Hop.
Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 2006, όταν παρήγαγε το μεγάλο χιτ του Ludacris «Tell It Like It Is» από το άλμπουμ «Release Therapy», μια συνεργασία που του χάρισε το βραβείο Grammy για Καλύτερο Rap Album το 2007.
Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Καναδό ράπερ, Drake, στο κομμάτι «Shut It Down» από το «Thank Me Later». Την ίδια χρονιά, παρήγαγε το κομμάτι «I’m Single» του Λιλ Γουέιν. Το 2013, εργάστηκε στο «Mine» της Beyoncé, στο ομώνυμο άλμπουμ της, που περιλαμβάνει συμμετοχή του Drake.
Beyoncé and Drake producer Sidney ‘Omen’ Brown found dead at 49 in NYC apartment https://t.co/atK0ciMb79 pic.twitter.com/90h0Yj8k4o— New York Post (@nypost) September 17, 2025
