Ρις Γουίδερσπουν για την κόρη της: Έχεις αλλάξει τη ζωή μου με τον καλύτερο τρόπο
Η 49χρονη ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές της στην κόρη της, Έιβα, για τα 26α γενέθλιά της
Τα 26α γενέθλιά της γιόρτασε η κόρη της Ρις Γουίδερσπουν, Έιβα, και εκείνη θέλησε να της στείλει και δημόσια τις ευχές της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η ομοιότητά τους, η 49χρονη ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για την κόρη της, προσθέτοντας πως η παρουσία της έχει αλλάξει τη ζωή της. «Χαρούμενα 26α γενέθλια, γλυκιά μου. Έχεις αλλάξει τη ζωή μου με τον καλύτερο τρόπο. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Δείτε τη δημοσίευση της Γουίδερσπουν
