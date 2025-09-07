Βασιλική Ανδρίτσου για τον σύζυγό της: Το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας
Βασιλική Ανδρίτσου για τον σύζυγό της: Το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας

Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας, αλλάξαμε και μπήκαμε στην καλύτερη «πίστα», πρόσθεσε η ηθοποιός

Βασιλική Ανδρίτσου για τον σύζυγό της: Το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για την οικογένειά της μίλησε η Βασιλική Ανδρίτσου, εστιάζοντας στην κόρη της και τον σύζυγό της. Η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της, σημειώνοντας πως είναι 20 χρόνια με τον σύζυγό της, όμως όταν ήρθε η κόρη τους στη ζωή, όλα άλλαξαν προς το καλύτερο.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και περιέγραψε την εμπειρία της ως μητέρα, ενώ εξέφρασε την αγάπη της για την κόρη της. «Η κόρη μου είναι έξι ετών, έχει έρθει στο θέατρο, έχει παίξει κιόλας. Δεν ξέρω αν κάνω καλά, γιατί δεν θέλω να της βάλω ταβάνι στα όνειρα. Την παίρνω στο θέατρο, της αρέσει πολύ και κάποιες φορές την ανεβάζαμε στη σκηνή για ένα λεπτό, δεν έλεγε ατάκες όμως. Δεν θέλω να την προγραμματίσω να γίνει ηθοποιός, αλλά αν θέλει, ας γίνει. Πρέπει να έχει ανοιχτούς ορίζοντες και να διαλέξει μόνη της. Η κόρη μου είναι ένα θαύμα από μόνη της», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της και πώς η γέννηση της κόρης τους άλλαξε τη ζωή τους. «Είμαστε 20 χρόνια μαζί. Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας, αλλάξαμε και μπήκαμε στην καλύτερη "πίστα". Κάναμε ένα ωραίο restart, είμαστε πολύ αγαπημένοι, αλλά το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, άλλαξαν όλα, τα πάντα. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω τον άντρα μου να αλλάζει και φαντάζομαι ότι κι αυτός το βλέπει σε μένα. Με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας», εξήγησε.


Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

