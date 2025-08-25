Η Κλόντια Σίφερ γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - Έκλεισε τα 55
Η Κλόντια Σίφερ γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - Έκλεισε τα 55
Τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία, έγραψε κάτω από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε από τις διακοπές της
Τα 55α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου η Κλόντια Σίφερ. Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει αυτές τις μέρες τις διακοπές της στην Ελλάδα και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, η Κλόντια Σίφερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν μπροστά στην πισίνα να παίζει τάβλι. Το μοντέλο ποζάρει με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ χαμογελάει πλατιά στον φακό.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, ενημέρωσε τους θαυμαστές της για τα γενέθλιά της, ενώ δήλωσε τυχερή που είναι υγιής και ευτυχισμένη. Πιο συγκεκριμένα, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία!!».
Δείτε την ανάρτηση
