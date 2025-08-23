Λάιονελ Ρίτσι: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του τραγουδιστή
Άγνωστος προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία του διάσημου τραγουδιστή, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός

Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στο σπίτι του Λάιονελ Ρίτσι στο Μπέβερλι Χιλς, τα ξημερώματα της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Άγνωστος προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία του διάσημου τραγουδιστή, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Μπέβερλι Χιλς, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα για διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή, όπου διατηρεί ακίνητο ο Ρίτσι. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν άντρα με το όνομα Μάικλ Τζον Μποντ ως ύποπτο για διάρρηξη σε κατοικία, ωστόσο μέχρι στιγμής ο εισαγγελέας δεν έχει απαγγείλει επίσημα κατηγορίες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της απόπειρας διάρρηξης, ο Λάιονελ Ρίτσι φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι, ωστόσο ο συναγερμός που διαθέτει η οικία του λειτούργησε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

