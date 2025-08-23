Λάιονελ Ρίτσι: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του τραγουδιστή
Λάιονελ Ρίτσι: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του τραγουδιστή
Άγνωστος προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία του διάσημου τραγουδιστή, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός
Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στο σπίτι του Λάιονελ Ρίτσι στο Μπέβερλι Χιλς, τα ξημερώματα της Παρασκευής 22 Αυγούστου.
Άγνωστος προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία του διάσημου τραγουδιστή, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Μπέβερλι Χιλς, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα για διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή, όπου διατηρεί ακίνητο ο Ρίτσι. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν άντρα με το όνομα Μάικλ Τζον Μποντ ως ύποπτο για διάρρηξη σε κατοικία, ωστόσο μέχρι στιγμής ο εισαγγελέας δεν έχει απαγγείλει επίσημα κατηγορίες.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία από το σημείο.
Κατά τη διάρκεια της απόπειρας διάρρηξης, ο Λάιονελ Ρίτσι φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι, ωστόσο ο συναγερμός που διαθέτει η οικία του λειτούργησε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Άγνωστος προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία του διάσημου τραγουδιστή, αλλά τράπηκε σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Μπέβερλι Χιλς, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα για διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή, όπου διατηρεί ακίνητο ο Ρίτσι. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν άντρα με το όνομα Μάικλ Τζον Μποντ ως ύποπτο για διάρρηξη σε κατοικία, ωστόσο μέχρι στιγμής ο εισαγγελέας δεν έχει απαγγείλει επίσημα κατηγορίες.
Lionel Richie's home is burglarized as he becomes latest A-list victim of crime sweeping through Hollywood' https://t.co/S71RqzFC4b— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 23, 2025
Κατά τη διάρκεια της απόπειρας διάρρηξης, ο Λάιονελ Ρίτσι φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι, ωστόσο ο συναγερμός που διαθέτει η οικία του λειτούργησε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα