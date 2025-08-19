Η Μπέττυ Μαγγίρα συνεχίζει τις διακοπές της στην Πάτμο - Δείτε φωτογραφίες
Η Μπέττυ Μαγγίρα συνεχίζει τις διακοπές της στην Πάτμο - Δείτε φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια ανάρτησε στιγμιότυπά της από την παραλία
Τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάτμο συνεχίζει η Μπέττυ Μαγγίρα, με την παρουσιάστρια να δημοσιεύει νέα στιγμιότυπα από την απόδρασή της.
Ποζάροντας σε παραλία του νησιού με το μαγιό της, η Μπέττυ Μαγγίρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, διαφορετικές λήψεις της από τη θάλασσα.
«Ακόμα ένα καλοκαίρι...», σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
