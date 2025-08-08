Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της - «Είσαι τα πάντα για εμένα» έγραψε
Ο Ντίλαν Ντάγκλας έκλεισε τα 25 του χρόνια
Tα γενέθλιά του γιορτάζει ο γιος της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας, Ντίλαν. Ο νεαρός έκλεισε τα 25, με τη μητέρα του να του εύχεται και δημόσια μέσω των social media για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έφερε στον κόσμο τον Ντίλαν Ντάγκλας το 2000, ενώ τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκε και η δεύτερη κόρη του ζευγαριού, η Κάρις - Ζέτα. Θέλοντας να στείλει τις ευχές της στον γιο της και να του εκφράσει την αγάπη της, η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από διάφορες στιγμές της ζωής τους, από όταν ο Ντίλαν ήταν μωρό μέχρι και σήμερα, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου γιο. Είσαι τα πάντα για εμένα και τα πάντα είσαι εσύ».
