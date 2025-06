Στον Πάολο Σορεντίνο θα απονεμηθεί η Τιμητική Καρδιά του 31ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο

Κλείσιμο

Στον Πάολο Σορεντίνο θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό Βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο . Το Τιμητικό Βραβείο «Καρδιά του Σεράγεβο» απονέμεται σε αναγνώριση της «εξαιρετικής συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου». Στο 31o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα προβληθούν ταινίες του Πάολο Σορεντίνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Tribute To». Ο Σορεντίνο θα δώσει επίσης ένα Masterclass και θα μοιραστεί τις σκέψεις του για τη σύγχρονη τέχνη σε συζήτηση με το κοινό.Ο Πάολο Σορεντίνο γεννήθηκε στη Νάπολη το 1970. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «One Man Up» παρουσιάστηκε το 2001 και επιλέχθηκε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι επόμενες δύο ταινίες του, «The Consequences of Love» του 2004 και «The Family Friend» του 2006, διαγωνίστηκαν για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, όπως και η ταινία «Il Divo», η οποία κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής το 2008.Επέστρεψε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών το 2011 με την ταινία «This Must be the Place» και δύο χρόνια αργότερα με το «The Great Beauty», που κέρδισε Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο BAFTA για την Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία, καθώς και τρία Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA).«Ο Πάολο Σορεντίνο κατάφερε να κάνει αυτό που ονειρεύεται κάθε σκηνοθέτης – άφησε παγκόσμιο αντίκτυπο μέσα από τοπικές, προσωπικές ιστορίες. Με οπτικά πολυτελές, συναισθηματικά γεμάτο και διανοητικά διορατικό στυλ, κέρδισε τις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο, που έβλεπε τους χαρακτήρες του, ανεξάρτητα από το πόσο εκκεντρικοί ή κλειστοί ήταν, ως καθρέφτη του κόσμου μας, συχνά παράλογου, μερικές φορές σκληρού, αλλά πάντα βαθιά ανθρώπινου. Η Τιμητική Καρδιά του Σεράγεβο είναι μια αναγνώριση της μεγάλης ομορφιάς που μας χάρισε με τις ταινίες του», δήλωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, Γιόβαν Μαριάνοβιτς.Ο Σορεντίνο δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά τιμή» για την αναγνώριση και «ευγνώμων για την προσοχή που δόθηκε στη φιλμογραφία μου» και τόνισε ότι ανυπομονεί να βρεθεί στο Σαράγεβο.Το 2016 ο Πάολο Σορεντίνο επιλέχθηκε για άλλη μια φορά στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών με την ταινία «Youth» με την οποία κέρδισε τρία βραβεία EFA, μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Την ίδια χρονιά δημιούργησε και σκηνοθέτησε την τηλεοπτική σειρά «The Young Pope», η οποία ήταν υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες για τον Α' Ανδρικό Ρόλο και στα βραβεία Emmy για Καλύτερο Σχεδιασμό Παραγωγής και Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας. Το 2018 σκηνοθέτησε την ταινία «Loro» με πρωταγωνιστή τον Τόνι Σερβίλο και το 2019 σκηνοθέτησε τη δεύτερη σειρά που διαδραματίζεται στον κόσμο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας «The New Pope» με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζον Μάλκοβιτς.Το 2021 έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «The Hand of God», η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας 2022, κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Αργυρός Λέοντας και το Βραβείο Marcello Mastroianni στo 78o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ κέρδισε επίσης 5 βραβεία David di Donatello 2022, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη, και 4 βραβεία Nastri d'Αrgento 2022, μεταξύ άλλων Καλύτερης Ταινίας.Το 2024 έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Parthenope», η οποία παρουσιάστηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών και κέρδισε το Biglietto D’oro, ανάμεσα στα φιλμ με τις περισσότερες προβολές της χρονιάς.Φωτογραφία: Shutterstock