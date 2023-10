Γιάννης Στάνκογλου - Το Ναυάγιο: Ο Ιπποκράτης έχει ένα παρελθόν πάρα πολύ σκοτεινό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwlse5xsfq0h)

, ο πρωταγωνιστής της δραματικής σειράς του MEGA, «», ήταν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Ελένη» με την Ελένη Μενεγάκη.Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Ιπποκράτη Πανόπουλο, ανέφερε για τον ρόλο του: «Φαίνεται ότι ο Ιπποκράτης έχει δει στα μάτια της Ειρήνης έναν χαρακτήρα με τον οποίο ίσως και να μπορούσε να ξεκινήσει τη ζωή του, ξανά. Η αλήθεια είναι ότι και τη γυναίκα του, που έχει χαθεί, την αγαπούσε. Ο Ιπποκράτης έχει ένα παρελθόν πάρα πολύ σκοτεινό το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά για να καταλάβουμε κιόλας γιατί αυτός ο χαρακτήρας είναι έτσι, και αυτό είναι το ωραίο για μένα να παίξω υποκριτικά. Δεν υπάρχει μόνο καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος έχει και την καλή και την κακή του πλευρά. Θα δούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει και το καλό αλλά είναι ικανός και για το κακό».Και συμπλήρωσε: «Ενώ έχει απόλυτα το αίσθημα του καθήκοντος, αγαπάει την οικογένειά του, το παιδί του, την ίδια στιγμή σιγά- σιγά θα δούμε γιατί κάποια πράγματα δεν έδεσαν στη ζωή του, έτσι όπως θα έπρεπε, και γιατί δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Να αντιμετωπίσει τη ζωή με άλλον τρόπο. Θα δείτε πράγματα που έρχονται και με το παρόν και με το μέλλον».Για την απόφασή του να απέχει από το θέατρο, είπε: «Θέλω μια ανάσα, θέλω τα βράδια μου. Το αγαπώ πολύ, απλώς ήρθε η στιγμή. Την απόφαση δεν την πήρα το καλοκαίρι, την πήρα έναν χρόνο πριν. Είπα όχι σε δύο, τρεις δουλειές στο θέατρο που ήταν εξαιρετικές. Ήθελα να εξαργυρώσω κάτι άλλο φέτος και αυτό είναι ο εαυτός μου, ο χρόνος μου».Ο ίδιος αποκαλύπτει: «Έχω ξεκινήσει τα μαθήματα κιθάρας που ήθελα. Γυρνάω σπίτι και παίζω κιθάρα σαν μικρό παιδί». Όσο για το ποιο τραγούδι θα παίξει όταν μάθει κιθάρα; «Το "Where Did You Sleep Last Night?" των Nirvana. Ελληνικό, κάποιο του φίλου μου, του Σωκράτη Μάλαμα».Για τους ρόλους που ενσαρκώνει στην τηλεόραση, σημειώνει: «Λίγοι φαντάζομαι ότι θα φανταστούν εμένα να κάνω κωμωδία. Δεν θα κάνω τηλεόραση του χρόνου, αν δεν κάνω κωμωδία. Θέλω κωμωδία του χρόνου. Αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν καλά πόσο καραγκιόζης μπορώ να γίνω και πόσο μπορούν να γελάσουν. Είμαι σε μια φάση που παίρνω κάποιες ανάσες περισσότερο. Μου έχει πάρει δύο μήνες να συνειδητοποιήσω ότι τα βράδια μου είναι ελεύθερα».