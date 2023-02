Sin Boy: Ο «μαϊμού» θάνατος και η «Mama» με τα 15.000.000 views

Μπορείς να πεθάνεις στα ψέματα και να το πιστέψουν όλοι σε μια εποχή όπου τα social λειτουργούν ενίοτε και πιο γρήγορα από τα ΜΜΕ; Όχι, αν είσαι ο Sin Boy και προσπαθείς για δεύτερη φορά να κάνεις θόρυβο για να ακουστείς, αφού πλέον δεν σε θυμούνται ούτε κι αυτοί που σε άκουγαν.Και αφού προσπαθείς επί μία και πλέον εβδομάδα να πείσεις, τουλάχιστον κάντο καλά και όχι με μια υποτιθέμενη φωτογραφία σου μέσα σε ασθενοφόρο κάπου στο Κόσοβο, το οποίο θα έπρεπε να είναι βαμμένο σε άσπρο και κόκκινο χρώμα και όχι σε κίτρινο και πορτοκαλί, όπως ένα αντίστοιχο ελληνικό.Ακόμη χειρότερο είναι να βάζεις σε αυτό το παιχνίδι τη μητέρα σου, να κάνει «μαύρο» το προφίλ της στο Instagram και την αδερφή σου να γράφει «Rest in peace». Κι όλα αυτά για ποιο λόγο; Μάλλον έγιναν για να κερδίσει τα 15 λεπτά δημοσιότητας που αναλογούν σε έναν άνθρωπο, όπως έχει πει ο Άντι Ουόρχολ, αφού ακόμη και συνεργάτες του λένε ότι είναι ζωντανός και υγιής.Ο ράπερ έστησε όλο αυτό το σκηνικό, προκειμένου να διαφημίσει τη νέα του δουλειά, μπας και γίνει ντόρος, για την οποία ουδείς μάλλον ενδιαφέρεται, αφού τα μέχρι τώρα μουσικά πεπραγμένα του, απέδειξαν ότι ήταν ο ράπερ του ενός χιτ.

Κάτι που μάλλον δεν άρεσε στον Sin Boy, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει ξανά το ίδιο έργο με τον fake θάνατό του πριν από καιρό, όταν πλέον δεν ασχολιόταν κανείς μαζί του. Κούφια η ώρα, αλλά, αν -ο μη γένοιτο- συμβεί πραγματικά κάτι κακό σε αυτό το παιδί, δεν θα το πιστεύει κανείς.Αν ο 25χρονος ράπερ Sin Boy -κατά κόσμον Θόδωρος Augustin Gega- έκανε μια βόλτα στο Κόμπτον, εκεί όπου ξεκίνησαν τη διαδρομή τους οι τρομεροί NWA, μάλλον δεν θα αισθανόταν και πολύ άνετα.Αν μάλιστα διατεινόταν ότι είναι ράπερ, το πιθανότερο, εκτός από τα ειρωνικά σχόλια, θα ήταν να εισέπραττε και μερικές κλωτσιές, από τους αφροαμερικανούς που κατοικοεδρεύουν σε μία από τις πλέον βίαιες πόλεις της Αμερικής.Μπορεί στην Ελλάδα ο Αλβανός ράπερ να κυκλοφόρησε ένα από τα πιο δημοφιλή -ο Θεός να το κάνει- τραγούδια των τελευταίων ετών, μπορεί να υπερηφανεύεται όμως ότι είναι και το πλέον... ηλίθιο.Με ρίμες-συνοθύλευμα ατάκτως εριμμένες και ερμηνείες από τον ίδιο και τους φίλους του παραμορφωμένες από το autotune, σε βαθμό που να μην καταλαβαίνεις σχεδόν τους στίχους, το «Mama» έχει σίγουρα μια θέση στα μουσικά «σκουπίδια» των τελευταίων ετών.Ταυτόχρονα, όμως, μάζεψε μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που κυκλοφόρησε πάνω από 15.000.000 views στο You Tube, προκαλώντας τότε μια φρενίτιδα στα πιτσιρίκια, που το τραγουδούσαν όλη μέρα.Τι μας έλεγε λοιπόν ο καλλιτέχνης; Τίποτε στην ουσία, πέρα από τα γνωστά motto που γέννησε η ραπ της νέας εποχής και στην Ελλάδα -δηλαδή το τρίπτυχο λεφτά, γυναίκες και γρήγορα αυτοκίνητα.Το φοβερό στην περίπτωση του 28χρονου σήμερα Sin Boy, είναι ότι αυτό το τραγούδι εξαπλώθηκε σαν... ιός μέσα σε λίγα 24ωρα και σε μια εβδομάδα το ήξεραν ή είχαν ακούσει γι' αυτό όλοι.Ο ίδιος, όταν του ζητήθηκε συνέντευξη, δέχθηκε, αλλά είπε ότι απλά θα είναι στην καρέκλα του και δεν θα μιλάει καθόλου στη δημοσιογράφο, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις -δείγμα και αυτό της fake συμπεριφοράς που λανσάρει ως οργισμένος ράπερ ο Θοδωρής Gega, o οποίος φωτογραφίζεται στην προσωπική σελίδα που διατηρεί στο Instagram με όπλα, ενώ λανσάρει και τις νέες του κομμώσεις.Με μαλλιά βαμμένα σε διάφορα χρώματα, ο Αλβανός ράπερ ποζάρει με ούζι, γυναίκες, τον σκύλο του, μπροστά από ελικόπτερο και με φούτερ που αναγράφουν Albania και έχουν τον δικέφαλο αετό της γείτονος.Το πρόβλημα στην περίπτωσή του είναι ότι, παρά το άγριο στιλάκι που θέλει να «πουλήσει», δύσκολα θα τον πάρει κάποιος στα σοβαρά.Το χιπ χοπ και η ραπ έχουν βγάλει αρκετά πολύ αξιόλογα ονόματα στη χώρα μας, αλλά είναι μουσικές που γεννήθηκαν στην Αμερική κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και κοινωνικές καταστάσεις.Οι NWA έγραψαν το περίφημο «Fuck the Police», όταν έξω από το στούντιο που ηχογραφούσαν αστυνομικοί τους πέταξαν στον δρόμο, τους κόλλησαν τα όπλα στο κεφάλι και τους υπέβαλαν σε έναν εξευτελιστικό έλεγχο.Ο Sin Boy με τα πορτοκαλί μαλλιά, πάλι, θέλει να πιστεύει ότι είναι ένας επαναστάτης με αιτία, που βάλλει κατά πάντων με τις παιδικές ρίμες του, οι οποίες ηχούν ψεύτικες και επιτηδευμένες μέχρι τέλους.Έχει αφήσει να σέρνεται εδώ και χρόνια η ψεύτικη είδηση ότι συνελήφθη για κατοχή 300 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης από την αστυνομία, προφανώς επειδή ακούγεται σαν ένα συν στο βιογραφικό του.Η πορεία του στη μουσική ξεκίνησε ουσιαστικά, όταν κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό που οργάνωνε ένας... χυμός το 2013 και τα πρώτα του τραγούδια δεν έτυχαν της καλύτερης υποδοχής.Γνωστός άρχισε να γίνεται πριν από πέντε χρόνια με το τραγούδι «Drako» και το μεγάλο μπαμ πριν το τελευταίο του πόνημα ήταν το τραγούδι «Gigi», ένα ντουέτο με τη συμπατριώτισσα του, Ρίνα.Μπροστά στο «Mama» του, πάντως, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» των Goin Through με τον Μαζωνάκη δεν είναι απλά μια όαση, είναι ένα εξαιρετικό όσο και διαχρονικό τραγούδι της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής. Ηχεί τουλάχιστον πολύ πιο αληθινό από αυτή τη σύνθεση, που δυστυχώς άρχισαν να την παίζουν και στα κλαμπ, εκτός από άλλους κλειστούς χώρους, ευτυχώς για λίγους μήνες.Εκεί όπου μαζεύονταν 8χρονα, 10χρονα και 12χρονα παιδάκια για να αποθεώσουν αυτό το ακατανόητο πόνημα και τον δημιουργό του, που νομίζει ότι είναι ή «παίζει» τον οργισμένο ράπερ, με τους γονείς να περιμένουν να τελειώσει το «μαρτύριο».Ευτυχώς δεν είναι τίποτε από τα δύο και όλη του η συμπεριφορά εξακολουθεί να παραπέμπει σε μια fake καρικατούρα, που προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει θόρυβο, με ψεύτικα τραγούδια τα οποία χρειάζονται και ψεύτικες ειδήσεις, για ν' ασχοληθεί κάποιος μαζί τους.Όπως έλεγε άλλωστε γνωστός του σε στέλεχος μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, που τον πήρε τηλέφωνο για να μάθει τι συμβαίνει, «κάποια μέρα θα πεθάνει στ’ αλήθεια και δεν θα το πιστεύει κανείς».