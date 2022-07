Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Αν και ο σταρ του Call Me By Your Name, προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια μεγιστάνων του πετρελαίου, φαίνεται ότι το δικό του «πηγάδι έχει στεγνώσει» - Το πρώην χρυσό χαρτί της Marvel βοήθησε οικονομικά τον ηθοποιό, με σκοπό να σταθεί ξανά στα πόδια του

Κλείσιμο

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μία ανεπανάληπτη πορεία στο Χόλιγουντ, στηρίζει οικονομικά τον Χάμερ, παρά τις σοβαρότατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Άρμι Χάμερ με τη σύζυγό του Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς, το 2017 / Φωτογραφία: Shutterstock

Πριν αρκετό καιρό, ο κόσμος του Άρμι Χάμερ κατέρρευσε, όταν πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν μεταξύ άλλων, για κανιβαλιστικές τάσεις και σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, ο φίλος του ηθοποιού Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ , τον βοήθησε οικονομικά, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Vanity Fair, το πρώην χρυσό χαρτί της Marvel πλήρωσε τουλάχιστον έξι μήνες αποτοξίνωσης για τον Άρμι Χάμερ και συνεχίζει να τον στηρίζει οικονομικά.Ο Ντάουνι Τζούνιορ που έχει αφήσει εποχή ως Iron Man, είχε κατά το παρελθόν αντιμετωπίσει ζητήματα εθισμού και το Χόλιγουντ τον ήθελε μπλεγμένο αρκετές φορές, σε διαφόρων ειδών σκάνδαλα. Ίσως να είναι και αυτές οι περιπέτειες, του Χολιγουντιανού σταρ, που του δημιούργησαν αισθήματα συμπόνιας για τον 35χρονο ηθοποιό.Ο Άρμι Χάμερ, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, είχε μπει σε κέντρο απεξάρτησης από το σεξ, τις ουσίες και το αλκόολ . Ο ηθοποιός με τις σαδομαζοχιστικές τάσεις, πριν από λίγο καιρό είχε βρεθεί στο αεροδρόμιο Grand Cayman, όπου αποχαιρέτησε την πρώην σύζυγό του, Ελίζαμπεθ Τσάμπερς και τα δύο τους παιδιά, προκειμένου να κάνει «check in» σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ορλάντο.Ο διάσημος ηθοποιός βγήκε από την κλινική αποτοξίνωσης κατεστραμμένος οικονομικά, καθώς η βιομηχανία του κινηματογράφου, αλλά και η οικογένειά του, του γύρισαν την πλάτη. Απένταρος, χωρίς φίλους, βρήκε σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, εργασία σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο ως «κλείστρα» ραντεβού , όπως λέγεται στην αργκό των ανθρώπων των media, κλείνει, δηλαδή, τηλεφωνικά όλα τα εξωτερικά ραντεβού των πελατών του resort. Αν και ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name», προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια μεγιστάνων του πετρελαίου, φαίνεται ότι το δικό του «πηγάδι έχει στεγνώσει».«Κραιπάλη. Απάτη. Κατάχρηση. Εθισμός. Διαφθορά. Κατά τη διάρκεια πέντε γενεών, οι άνδρες της οικογένειας Χάμερ έχουν περισσότερα μυστικά και σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε κρύπτη», αναφέρονταν σε δελτίο Τύπου για τον ηθοποιό.Δεν είναι σαφές ακόμα εάν ο πρώην ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ, θα έχει μέλλον στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Παρόλο οι υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται δεν έχουν εκδικαστεί, όσα ακούστηκαν για εκείνον, είναι ιδιαίτερα σοβαρά και η φήμη που δημιουργήθηκε γύρω από το πρόσωπό του, να κάνει τα στούντιο επιφυλακτικά σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας.Όλα ξεκίνησαν τον Ιανούαριο του 2021, όταν ένας μυστηριώδης λογαριασμός στο Instagram με το όνομα «House of Effie», άρχισε να διαρρέει μηνύματα που αφορούσαν τον ηθοποιό και περιέγραφαν φαντασιώσεις βιασμού και κανιβαλισμού.Η εν διαστάσει σύζυγος του Χάμερ, Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς, δήλωσε σοκαρισμένη και αηδιασμένη και έκτοτε, διάφορες ερωμένες του μιλάνε δημόσια για όσα πέρασαν με τον 34χρονο ηθοποιό.Η Κόρτνεϊ Βουσέκοβιτς ήταν μία από τις πρώην κοπέλες του Χάμερ που αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία της. Το μοντέλο αποκάλεσε τον ηθοποιό “Χάνιμπαλ” και πολύ συχνά την τραυμάτιζε αφού απολάμβανε να της γλείφει μετά το αίμα από τις πληγές της. Η νεαρή δήλωσε επίσης ότι της είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να βρουν έναν γιατρό να της αφαιρέσει το ένα πλευρό, για να το ψήσει σε μπάρμπεκιου και να το φάει μπροστά της.Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Η Πέιζτ Λόρενζ, μια άλλη ερωμένη του Hammer κοινοποίησε φωτογραφίες από τον βασανισμό της. Ο Χάμερ είχε χαράξει με μαχαίρι τα αρχικά του ονόματός του, λίγα εκατοστά πιο πάνω από τα γεννητικά της όργανα.



Η Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Χάμερ, αμέσως μόλις βγήκαν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες, παρακολουθεί το «γαϊτανάκι» των αποκαλύψεων γύρω από την άγρια σεξουαλική ζωή του άνδρα της, προσπαθώντας να προστατέψει τα παιδιά της και να διατηρήσει έναν αέρα κανονικότητας στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο δεν στηρίζει οικονομικά τον πρώην σύζυγό της, αλλά όπως αναφέρουν πηγές, δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά της.



Στην πρώτη της εκτενή αναφορά σχετικά με το σκάνδαλο (είχε προηγηθεί ένα σύντομο σχόλιο σε ανάρτηση στο Instagram για μια ταινία κανιβαλικής θεματολογίας) η Τσέιμπερς δήλωσε συμπαράσταση για τα θύματα και διευκρινίζει ότι είχε απόλυτη άγνοια για όσα ακούγονται.



«Εδώ και εβδομάδες προσπαθώ να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Είμαι σοκαρισμένη, απογοητευμένη και συντετριμμένη. Πέρα από τον πόνο της δικής μου καρδιάς, ακούω και συνεχίζω να ακούω και να μαθαίνω για αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Δεν είχα καταλάβει πόσα δεν γνώριζα», είχε αναφέρει η τηλεπαρουσιάστρια και επιχειρηματίας.





Ειδήσεις σήμερα:



Πάτρα: Δύο νοσηλεύτριες και στελέχη του νοσοκομείου στο κάδρο των ευθυνών για τον θάνατο του 49χρονου



Μύκονος: Ξημέρωσε και ο Βέρτης ακόμη τραγουδούσε - Ο χαμός από τους Ισραηλινούς και οι εισπράξεις των €700.000



Από πτώση ο θάνατος της Ιβάνα Τραμπ - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

Κλείσιμο