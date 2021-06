Too Hot to Handle: Αυτοί είναι οι Βραζιλιάνοι παίκτες του σέξι ριάλιτι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H δεύτερη σεζόν του αμερικανικού ριάλιτι “ Too Hot to Handle ” ξεκίνησε ήδη στο Netflix , η streaming υπηρεσία όμως έχει ετοιμάσει ήδη και τηΑυτή τη φορά θα μεταφερθούμε σε μια παραδεισένια ακτή της Βραζιλίας , όπου σέξι εργένηδες γνωρίσουν σέξι εργένισσες και θα αντιμετωπίσουν μια πρόκληση αποχής από τομε έπαθλο 100.000 δολάρια! Αν κάποιοι κάνουν σεξ μεταξύ τους ή ακόμα κι αν φιληθούν, τότε θα μειωθεί το ποσό στο έπαθλο, αφού σκοπός του ριάλιτι είναι οι συμμετέχοντες να δεθούν συναισθηματικά και να μην επηρεαστούν από την εξωτερική εμφάνιση του άλλου.Το “Too Hot to Handle: Βραζιλία” θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Netflix στις 21 Ιουλίου και οι συμμετέχοντες κλέβουν τις εντυπώσεις, όπως πχ η 24χρονη μακιγιέζ Μπρέντα Παϊσόου που δηλώνει ασυγκράτητη.Δείτε τις φωτογραφίες των παικτών στο Watch & Chill