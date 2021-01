Τζορτζ Κλούνεϊ: Θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικού Έργου από την AARP

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Tο περιοδικό της AARP, της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη του «The Midnight Sky» Τζορτζ Κλούνεϊ με την ανώτατη διάκριση, το Βραβείο Συνολικού Έργου στην τελετή απονομής των Movies for Grownups Awards (Βραβεία Ταινιών για Ενήλικες).«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τιμήσουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, η αυθεντία και το πνεύμα του οποίου - τον καθιστούν έναν από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους ηθοποιούς της εποχής μας, και σκηνοθέτη που θα ήταν διάσημος, ακόμα κι αν δεν τον είχαμε δει ποτέ στην οθόνη» τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της AARP,«Ο συνδυασμός ευφυΐας, σκληρής δουλειάς και εμπειρίας που τον διακρίνει δείχνει πόσο λάθος είναι τα στερεότυπα για την ωριμότητα» πρόσθεσε.Το κορυφαίο βραβείο του περιοδικού της AARP έχει απονεμηθεί τις προηγούμενες χρονιές στους ηθοποιούςκαιΕδώ και δύο δεκαετίες, το πρόγραμμα Movies for Grownups της AARP προωθεί ταινίες για ενήλικες, από ενήλικες, υποστηρίζοντας το κοινό άνω των 50 ετών, αγωνίζεται κατά του ηλικιακού ρατσισμού και ενθαρρύνει κινηματογραφικά φιλμ, στα οποία εκπροσωπούνται μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.Το AARP's Movies for Grownups εστίαζε πάντα στο ποιοτικό περιεχόμενο και θα συνεχίσει να το κάνει επεκτείνοντας την απονομή βραβείων και σε τηλεοπτικά προγράμματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της AARP.θα παραλάβει το κορυφαίο βραβείο σε διαδικτυακή τελετή στη διάρκεια της οποίας θα απονεμηθούν επίσης βραβεία στις κατηγορίεςΗ τελετή απονομής των Movies for Grownups Awards 2021 θα μεταδοθεί στις 28 Μαρτίου από το PBS.