Eντυπωσιακές φωτογραφίες από το διάστημα με το «κολλημένο» Ever Given στο Σουέζ

🔎 Suez canal blockage seen from space 🛰

Airbus-built Pléiades high-res. satellite image 📷taken this morning, showing a container ship stuck in the canal. pic.twitter.com/YOuz1NEXk8 — Airbus Space (@AirbusSpace) March 25, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Eντυπωσιακές φωτογραφίες από το διάστημα με το κολλημένο στη«Ever Given» δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ηΟι φωτογραφίες δείχνουν το μήκουςνα έχει κυριολεκτικά «σφηνώσει» στο κανάλι, ενώ η Airbus Space στην ανάρτησή της σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες εικόνες ελήφθησαν σήμερα το πρωί και δείχνουν το εμπορικό πλοίο να παραμένει κολλημένο στο κανάλι.Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίεςΣοβαρό πλήγμα έχει επιφέρει στοη διακοπή της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα του Σουέζ από την προσάραξη του γιγαντιαίων διαστάσεων πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνμε το κόστος της ζημιάς να ανέρχεται σεΣύμφωνα με εκτιμήσεις του ναυτιλιακού περιοδικού, το κόστος που αποφέρει η διέλευση των πλοίων καθημερινά από την περιοχή υπολογίζεται σεμε κατεύθυνση προς τα δυτικά και τα ανατολικά, αντίστοιχα.Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες ρυμουλκών και εκσκαφέων για την απομάκρυνση του Ever Given -του σκάφους μήκους 400 μέτρων που «σφηνώθηκε» στο κανάλι την Τρίτη-και οι εργασίες για την εκ νέου επιβίβαση του πλοίου έχουνμέχρι την Πέμπτη το πρωί στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ναυτιλιακός πράκτορας της Inchcape, σύμφωνα με τις αρχές τους Σουέζ.Περίπουαπό όλο τον κόσμο έχουν κολλήσει στη διώρυγα του Σουέζ, περιμένοντας την έναρξη της διέλευσής τους από την πλωτή οδό, σύμφωνα με στοιχεία που εξέθεσε η Bloomberg.Η Evergreen ανέθεσε σε ομάδες ειδικών της, όπως επίσης της ιαπωνικής εταιρείας Nippon Salvage, να εκπονήσουν έναγια την αποκόλληση του πλοίου. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να φθάσουν σήμερα.Σύμφωνα,μάλιστα, με τον τεχνικό μάνατζερ του πλοίου, άλλη μια προσπάθεια για την, έπειτα από μια πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα.(BSM), που έχει αναλάβει χρέη τεχνικής διεύθυνσης του Ever Given, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι προσπάθειες βυθοκόρησης συνεχίζονται.«Μια ακόμη προσπάθεια για την αποκόλληση του πλοίου, που διεξήχθη στις 08:00 το πρωί τοπική ώρα σήμερα, δεν στέφθηκε με επιτυχία και μία επιπλέον προσπάθεια θα γίνει αργότερα σήμερα», επισήμανε. «Μόλις αποκολληθεί, θα γίνει πλήρης επιθεώρηση του πλοίου και η BSM θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την διαλεύκανση του περιστατικού».