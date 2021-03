Έφτασαν τους 706 οι διασωληνωμένοι - 2.588 τα νέα κρούσματα, 52 θάνατοι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέοασθενείς ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ καθώς ξεπέρασαν τους 700. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να είναι ασφυκτική καθώς κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου έγιναν άλλες 439 εισαγωγές ασθενών σε κλίνες Covid.Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 247.992 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες.Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 76 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.969 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικάθάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι(64.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.643 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 439 (ημερήσια μεταβολή -7.77%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 480 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).Από τον έλεγχο των 475 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 423 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 18 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).Από τα 423 δείγματα με στελέχη VOC, τα 422 βρέθηκαν με τη βρετανική μετάλλαξη και ένα δείγμα με τη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής.