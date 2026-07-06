Απάτη ΕΟΠΥΥ: Στα δικαστήρια Πειραιά ο φαρμακοποιός, πρώην υποψήφιος βουλευτής
Απάτη ΕΟΠΥΥ: Στα δικαστήρια Πειραιά ο φαρμακοποιός, πρώην υποψήφιος βουλευτής
Από την υπόθεση αυτή, η οικονομική ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές
Στα δικαστήρια Πειραιά μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο φαρμακοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής που θεωρείται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που μέσα από απάτες έκαναν ζημιά €400.000 στον ΕΟΠΥΥ. Το αρχηγικό μέλος το οποίο ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή ώστε να απολογηθεί.
Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του
Μια βαριά «βιομηχανία» εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, η οποία λειτουργούσε ανενόχλητη για τουλάχιστον έξι χρόνια, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, με την οικονομική ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές. Για την υπόθεση έχει συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα.
Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ξεκίνησε μια πολύμηνη έρευνα των αρχών.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων, που μαρτυρούν το μέγεθος της δραστηριότητας:
* 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων (ορισμένα εκ των οποίων περιέχουν ναρκωτικές ουσίες).
* Πλήθος εγγράφων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες *ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων.
* Το ποσό των 1.200 ευρώ.
* Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του
Μια βαριά «βιομηχανία» εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, η οποία λειτουργούσε ανενόχλητη για τουλάχιστον έξι χρόνια, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, με την οικονομική ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές. Για την υπόθεση έχει συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα.
Το προφίλ της απάτης - Στο «στόχαστρο» όσοι δεν είχαν άυλη συνταγογράφησηΗ δράση του νέου αυτού κυκλώματος είχε βάθος, καθώς είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το «κλειδί» για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες δεν λάμβαναν ποτέ SMS ή email για τις συνταγές που γράφονταν στο όνομά τους, και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι.
Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ξεκίνησε μια πολύμηνη έρευνα των αρχών.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων, που μαρτυρούν το μέγεθος της δραστηριότητας:
Τα ευρήματα
* 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων (ορισμένα εκ των οποίων περιέχουν ναρκωτικές ουσίες).
* Πλήθος εγγράφων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες *ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων.
* Το ποσό των 1.200 ευρώ.
* Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
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