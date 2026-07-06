Απάτη ΕΟΠΥΥ: Στα δικαστήρια Πειραιά ο φαρμακοποιός, πρώην υποψήφιος βουλευτής

Το προφίλ της απάτης - Στο «στόχαστρο» όσοι δεν είχαν άυλη συνταγογράφηση

Η δράση του νέου αυτού κυκλώματος είχε βάθος, καθώς

και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το «κλειδί» για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν

οι οποίοι

. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες δεν λάμβαναν ποτέ SMS ή email για τις συνταγές που γράφονταν στο όνομά τους, και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι.

Στη συνέχεια, οι

εκτελούνταν

, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο

, γεγονός που ξεκίνησε μια πολύμηνη έρευνα των αρχών.



Τα ευρήματα

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων, που μαρτυρούν το μέγεθος της δραστηριότητας:

* 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων (ορισμένα εκ των οποίων περιέχουν ναρκωτικές ουσίες).

* Πλήθος εγγράφων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες *ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων.

* Το ποσό των 1.200 ευρώ.

* Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

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