Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον ΒΟΑΚ λόγω έργων, ουρές και καθυστερήσεις προς Ρέθυμνο
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον ΒΟΑΚ λόγω έργων, ουρές και καθυστερήσεις προς Ρέθυμνο
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από το πρωί της Κυριακής στο ύψος της Παντάνασσας
Στο «κόκκινο» βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής η κίνηση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Παντάνασσας, εξαιτίας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρέθυμνο έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων, με αρκετούς οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η Κυριακή αποτελεί ημέρα αυξημένων μετακινήσεων, με πολλούς εκδρομείς και λουόμενους να κατευθύνονται προς παραλίες και τουριστικούς προορισμούς της δυτικής Κρήτης. Ως αποτέλεσμα, ο ήδη αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις εργασίες που εκτελούνται στο συγκεκριμένο σημείο.
Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Αντίστοιχες εικόνες και στα Χανιά, καθώς στο ύψος των Μουρνιών, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρέθυμνο έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων, με αρκετούς οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η Κυριακή αποτελεί ημέρα αυξημένων μετακινήσεων, με πολλούς εκδρομείς και λουόμενους να κατευθύνονται προς παραλίες και τουριστικούς προορισμούς της δυτικής Κρήτης. Ως αποτέλεσμα, ο ήδη αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις εργασίες που εκτελούνται στο συγκεκριμένο σημείο.
Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Αντίστοιχες εικόνες και στα Χανιά, καθώς στο ύψος των Μουρνιών, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.
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