Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας, μήνυμα του 112 για εκκένωση

Στο σημείο επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις