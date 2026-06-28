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Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας, μήνυμα του 112 για εκκένωση
Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας, μήνυμα του 112 για εκκένωση
Στο σημείο επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό», αναφέρει στο μήνυμα η Πολιτική Προστασία.
Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, οι αρχές έδρασαν αμέσως για την ασφάλεια των κατοίκων. Για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, εκδίδοντας μήνυμα για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι με κατεύθυνση προς το Σοφικό.
Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε σημαντικά το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στο σημείο, οι ριπές των οποίων έφταναν τα 7 μποφόρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας ξεκίνησε ήδη την προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό», αναφέρει στο μήνυμα η Πολιτική Προστασία.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, οι αρχές έδρασαν αμέσως για την ασφάλεια των κατοίκων. Για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, εκδίδοντας μήνυμα για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι με κατεύθυνση προς το Σοφικό.
Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε σημαντικά το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στο σημείο, οι ριπές των οποίων έφταναν τα 7 μποφόρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας ξεκίνησε ήδη την προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026
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