Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, νεκρός 58χρονος οδηγός φορτηγού
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, νεκρός 58χρονος οδηγός φορτηγού

Το μικρό φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ρεύμα προς Καβάλα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, νεκρός 58χρονος οδηγός φορτηγού
Στράτος Λούβαρης
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καβάλα, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ένα μικρό φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος υπήκοος Αλβανίας, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την ανατροπή του οχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο οδόστρωμα έπεσαν τα υλικά που μετέφερε το φορτηγό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Για αρκετή ώρα το σημείο παρέμεινε κλειστό, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Στράτος Λούβαρης

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης