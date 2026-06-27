Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, νεκρός 58χρονος οδηγός φορτηγού

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καβάλα, έξω από τη Θεσσαλονίκη.Ένα μικρό φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος υπήκοος Αλβανίας, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.Από την ανατροπή του οχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο οδόστρωμα έπεσαν τα υλικά που μετέφερε το φορτηγό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.Για αρκετή ώρα το σημείο παρέμεινε κλειστό, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.