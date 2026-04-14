Ανάκληση 1.203 καθεστώτων ασύλου Σύρων και πρωτιά της Ελλάδας στις εθελούσιες επιστροφές στην ΕΕ
Στην ανάκληση 1.203 προσφυγικών καθεστώτων πολιτών Συρίας στην Ελλάδα προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το διάστημα 1η Μαρτίου-9η Απριλίου 2026.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ανακλήσεις έγιναν κατόπιν ενδελεχούς επανεξέτασης και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη συστηματική προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών διεθνούς προστασίας, όπως σημειώνει το υπουργείο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, «ιδιαίτερα θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται και στον τομέα των εθελούσιων επιστροφών προς τη Συρία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής και τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Στο πλαίσιο της Δράσης «Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και μέτρων επανένταξης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδας, η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Στα στοιχεία που παραθέτει, το υπουργείο αναφέρει πως από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία με 89 επιστροφές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου των επιστροφών που έγιναν από την ΕΕ. Συγκεκριμένα σε όλη την ΕΕ έγιναν συνολικά 178 επιστροφές.
Ο απόλυτος αριθμός των συνολικών αριθμών επιστροφών από την ΕΕ προς τη Συρία παραμένει χαμηλός, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ξεκίνησε μετά από 10 χρόνια η διαδικασία επιστροφών στη Συρία και η χώρα μας πρωταγωνιστεί, συνεχίζει η ανακοίνωση.
Το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων το προσεχές διάστημα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής, ενισχύοντας τόσο την αξιοπιστία του συστήματος Ασύλου, όσο και τη θέση της Ελλάδας ως χώρα πρότυπο στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλήγει η ανακοίνωση.
