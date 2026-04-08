Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Συνελήφθη ανήλικος στο Ηράκλειο Κρήτης για όπλα, βεγγαλικά, και πυροτεχνήματα
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου στο Ηράκλειο της Κρήτης για βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και όπλα, προχώρησε τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) η Αστυνομία.
Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του ανηλίκου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 17 κροτίδες, ένα πιστόλι κρότου λάμψης, 2 γεμιστήρες, 2 ναυτικές φωτοβολίδες.
Επίσης, συνελήφθη και η 53χρονη, κηδεμόνας του ανηλίκου, για παραμέληση εποπτείας.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα