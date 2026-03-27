«InnoPath»: Η πλατφόρμα που δημιούργησαν μαθητές στην Ελλάδα και βάζει τάξη στο χάος των ομαδικών εργασιών

Η καινοτομία της εφαρμογής δεν περιορίζεται στη δομή της διαδικασίας. Ενσωματώνει μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως Design Thinking, SCAMPER, SWOT analysis και decision matrices, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε μαθητικές ομάδες να λειτουργούν με όρους που συναντά κανείς σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.



Σε μια εποχή όπου η παραγωγή ιδεών μοιάζει πιο εύκολη από ποτέ, η πραγματική δυσκολία εντοπίζεται αλλού, στην επιλογή της σωστής κατεύθυνσης.Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει η μαθητική πρωτοβουλία «», που γεννήθηκε μέσα από τον όμιλο του Junior Achievement στο Pierce, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, επιχειρώντας να βάλει τάξη σε μια από τις πιο σύνθετες διαδικασίες της σύγχρονης συνεργασίας: τη λήψη αποφάσεων.Πίσω από την πλατφόρμα βρίσκονται μαθητές και μαθήτριες που βίωσαν από πρώτο χέρι τις δυσλειτουργίες της ομαδικής εργασίας.Παρά την πληθώρα προτάσεων σε projects και σχολικές δραστηριότητες, η τελική επιλογή συχνά καθυστερεί, γίνεται αποσπασματικά ή επηρεάζεται από υποκειμενικούς παράγοντες.Μέσα από αυτή την εμπειρία, διαμορφώθηκε η ανάγκη για ένα εργαλείο που δεν θα περιορίζεται στην καταγραφή ιδεών, αλλά θα καθοδηγεί τις ομάδες σε μια δομημένη και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης.Η απάντηση ήρθε με τη δημιουργία της πλατφόρμας InnoPath, μιας ψηφιακής εφαρμογής που οργανώνει τη λήψη αποφάσεων σε τέσσερα διακριτά στάδια:Σε κάθε φάση, οι χρήστες καλούνται να ορίσουν με σαφήνεια το πρόβλημα, να αναπτύξουν εναλλακτικές προτάσεις, να τις αξιολογήσουν βάσει κοινών κριτηρίων και, τελικά, να καταλήξουν σε τεκμηριωμένη επιλογή.Η καινοτομία της εφαρμογής δεν περιορίζεται στη δομή της διαδικασίας. Ενσωματώνει μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως Design Thinking, SCAMPER, SWOT analysis και decision matrices, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε μαθητικές ομάδες να λειτουργούν με όρους που συναντά κανείς σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η αξία του InnoPath αποτυπώνεται άμεσα στην πράξη. Η πλατφόρμα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων, ενισχύει τη συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας και οδηγεί σε πιο ποιοτικές και τεκμηριωμένες επιλογές.



Την ίδια στιγμή, καλλιεργεί δεξιότητες που θεωρούνται πλέον απαραίτητες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Viva.com, η οποία στήριξε την ανάπτυξη της εφαρμογής ως βασικός χορηγός.



Στο πλευρό της μαθητικής ομάδας βρέθηκαν, επίσης, μεγάλες εταιρείες, όπως η Deloitte, η Coca-Cola HBC, η Adecco, η Henkel και η WinMedica, παρέχοντας τεχνογνωσία και ουσιαστικό feedback που ενίσχυσε την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα του εγχειρήματος.



Πέρα από την τεχνολογική της διάσταση, η InnoPath αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά προσεγγίζει την καινοτομία.



Όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από την αναγνώριση πραγματικών προβλημάτων και την ανάπτυξη λύσεων με άμεσο πρακτικό αντίκτυπο. Το μήνυμα που συνοδεύει την προσπάθεια συνοψίζει και τη φιλοσοφία της: From Ideas to Impact.



Σε έναν κόσμο γεμάτο ιδέες, η διαφορά δεν βρίσκεται στο πόσες υπάρχουν, αλλά στο ποιες τελικά υλοποιούνται.