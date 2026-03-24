Η Βρετανία ενισχύει με Stormer την αεράμυνα της Κύπρου
Πρόκειται για τεθωρακισμένα οχήματα που φέρουν εξελιγμένους πυραύλους Starstreak
Με την ανάπτυξη οχημάτων Stormer HVM ενισχύει η Βρετανία την αεράμυνα της Κύπρου, έπειτα από την αναχαίτιση 14 επιθέσεων drones σε μία μόνο επιχείρηση, αριθμός-ρεκόρ για βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή, όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Τα τεθωρακισμένα οχήματα Stormer, εξοπλισμένα με τους πυραύλους Starstreak, παρέχουν ταχύτατη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών χαμηλού ύψους, όπως drones και περιπλανώμενα βλήματα, ενισχύοντας τη μικρής εμβέλειας αεράμυνα σε ένα όλο και πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε το προσωπικό της στην Κύπρο να είναι ασφαλές, με τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι υψηλότατου επιπέδου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η βρετανική πλευρά είναι σε συνεχή και σταθερή συνεργασία με τους συμμάχους της.
Επιπλέον, τα μαχητικά της Βασιλικής Αεροπορίας (Typhoon) και F-35 συνεχίζουν τις αμυντικές τους αποστολές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία και το Κατάρ.
Update on UK operations in the Middle East, 24 March 2026. pic.twitter.com/dvKFnbTWCj— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2026
