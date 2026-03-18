Αγωνία για την τύχη δεκάδων ζώων στο κυνοκομείο Ηρακλείου: Απουσία κτηνιάτρου και σοβαρές ελλείψεις καταγγέλλει φιλοζωική οργάνωση
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου «Ζωφόρος», το κυνοκομείο είναι υποστελεχωμένο και υποβαθμισμένο, με τον δήμο Ηρακλείου να κάνει λόγο για υπαρκτό πρόβλημα

Ανησυχία και αγωνία για την τύχη των αδέσποτων ζώων εγείρουν οι καταγγελίες φιλοζωικής οργάνωσης για το δημοτικό κυνοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως αναφέρει το patris.gr. σύμφωνα με τις σοβαρότατες καταγγελίες των εθελοντών του Φιλοζωικού Σωματείου «Ζωφόρος», αυτή τη στιγμή, το Κυνοκομείο βρίσκεται σε μια κατάσταση απόλυτης υποβάθμισης, καθώς δεν διαθέτει ούτε κτηνίατρο, ούτε το αναγκαίο προσωπικό για την προστασία των ζώων που φιλοξενεί.

Όπως καταγγέλλουν, εδώ και τέσσερις μήνες, δεν υπάρχει σύμβαση με εξωτερικό κτηνίατρο, ο οποίος αναλαμβάνει τη φροντίδα των ζώων, που είναι θύματα τροχαίων ή απαιτούν εξετάσεις ή χειρουργεία ή αντιμετωπίζουν ορθοπεδικά προβλήματα. Αντίστοιχα, από τις 15 Φεβρουαρίου έχει λήξει και η σύμβαση με τον εσωτερικό κτηνίατρο, ο οποίος έχει την καθημερινή φροντίδα ελέγχου των ζώων, την ευθύνη να εμβολιαστούν ή να εκτελεστούν μικροεπεμβάσεις.

Ανεπαρκή κίνητρα

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η απροθυμία που καταγράφεται για την κάλυψη των θέσεων αυτών, συνδέεται με το γεγονός ότι το οικονομικό κίνητρο δεν είναι ισχυρό και ασφαλώς δεν είναι αντίστοιχο με το βάρος της ευθύνης, που καλούνται να διαχειριστούν οι κτηνίατροι. Όμως την ίδια στιγμή, ούτε το εργασιακό περιβάλλον είναι θελκτικό λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και επειδή έχει μειωθεί από τον Δήμο το ποσό της δαπάνης, που διατίθεται για την προστασία και φροντίδα των ζώων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαπιστώνονται και εξαιρετικά σοβαρές διαχειριστικές δυσλειτουργίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των στειρώσεων, πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των αδέσποτών ζώων, με το κυνοκομείο να φιλοξενεί περίπου 80 ζώα αυτή τη στιγμή, με πληγές από τροχαία ατυχήματα που δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Εθελοντικού Φιλοζωικού Σωματείου «Ζωφόρος - Πολιτισμός - Περιβάλλον - Ζωοφιλία», Μαρία Χουστουλάκη, με δηλώσεις της στο patris.gr, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, αυτή τη στιγμή, το κυνοκομείο βρίσκεται σε μια κατάσταση βαρύτατατης υποβάθμισης και παρά τις διαβεβαιώσεις του Δήμου περί του αντιθέτου. Γι’ αυτό και, όπως λέει,  ο Δήμος οφείλει να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία και όχι με εμμονή στην τυπολατρία, διότι ήδη υπάρχουν απώλειες ζώων.

Παράλληλα, η ίδια σημειώνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να σκεφτεί τις νομικές του ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να είναι συνεχόμενες οι συμβάσεις των κτηνιάτρων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κενά τεσσάρων μηνών, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι εθελοντές να διαχειριστούν όλα τα ανοικτά ζητήματα που προκύπτουν.

Υπάρχουν ζητήματα, δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Ηρακλείου παραδέχεται ότι υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία του Κυνοκομείου, ωστόσο - όπως λέει - αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα.  Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται,  ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ενέργειες για την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την άμεση ενίσχυση της κτηνιατρικής κάλυψης και της πλήρους λειτουργίας της δομής

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει είναι υπαρκτά, ωστόσο δεν αντανακλούν την πραγματική συνολική εικόνα. Οφείλονται κυρίως στη μειωμένη συμμετοχή κτηνιάτρων στους σχετικούς διαγωνισμούς και αφετέρου σε αντικειμενικές δυσκολίες που σχετίζονται αφενός με τις χρονοβόρες διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων, τις οποίες ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να τηρεί.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου είχε προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από το Δεκέμβριο του 2025, συνολικού ποσού 130.485,20€, για τέσσερις κτηνιάτρους που θα κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες του Δημοτικού κτηνιατρείου και Κυνοκομείου, τόσο για στειρώσεις σκύλων και γατών, όσο και για εξειδικευμένα χειρουργεία και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ τραυματισμό από τροχαία ατυχήματα, κα.) σε ώρες που δεν λειτουργούν τα ιδιωτικά κτηνιατρεία (π.χ. Σαββατοκύριακα και αργίες). Μάλιστα, το ανωτέρω ποσό ήταν αρκετά αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ακριβώς επειδή αναγνωρίζεται η ανάγκη για να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων.

Ωστόσο μόνο δυο κτηνίατροι κατέθεσαν προσφορά, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Επομένως, τυχόν καθυστέρηση δεν οφείλεται σε παράλειψη ή αδράνεια του Δήμου, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους που συνδέονται με την περιορισμένη συμμετοχή των κτηνιάτρων στη διαγωνιστική διαδικασία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ενέργειες για την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την άμεση ενίσχυση της κτηνιατρικής κάλυψης και της πλήρους λειτουργίας της δομής.

Η συμβολή των εθελοντών στη διαχείριση ενός τόσο σύνθετου ζητήματος είναι σημαντική και αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η παρουσίαση ότι ο Δήμος «απουσιάζει» ή «αδιαφορεί» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και αδικεί τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και διαθέσιμους πόρους, για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
