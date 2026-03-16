Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας: Ηλεκτρικό πατίνι με δύο ανήλικους συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικα παιδιά.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Γαρέφη στο κέντρο της Λάρισας, κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.
Τα 14χρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι βρέθηκαν στο οδόστρωμα από την σύγκρουση με το ΙΧ, ωστόσο στάθηκαν τυχερά και δεν φέρουν τραυματισμούς, όπως διαπιστώθηκε όταν το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες.
Δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο βρέθηκε κι η αστυνομία που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα