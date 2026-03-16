Νομικό και επιστημονικό συνέδριο για μετανάστευση, άσυλο και ιθαγένεια

Συμμετέχουν 23 βουλευτές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και μέλη της κοινωνίας των πολιτών

Μετανάστευση - Άσυλο - Ιθαγένεια υπό το πρίσμα των προσφάτων νομοθετικών εξελίξεων», είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει, ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 19 και 20 Μαρτίου 2026, η Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας UNIC Athens, σε συνεργασία με την Ένωση Δίκαιου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ), στο κεντρικό αμφιθέατρο UNIC Athens (29η Οδός αρ. 17, Ελληνικό).



Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.



Στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου συμμετέχουν συνολικά 23 βουλευτές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, την διαδικασία στις χορηγήσεις-ανανεώσεις των αδειών παραμονής, την κτήση Ελληνικής ιθαγένειας, αλλά και γενικά για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της μετανάστευσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.



Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:







18.00



Χαιρετισμό θα απευθύνουν:



Θεόδωρος Λιβάνιος, υπουργός Εσωτερικών







Παναγιώτης Σκανδαλάκης, MD, PhD, καθηγητής Χειρουργικής Ανατομίας, πρόεδρος UNIC Athens



Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πρόεδρος Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών



Κλείσιμο



Χρυσούλα Μαρινάκη, πρόεδρος ΕΔΑΜ, σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών



Συντονισμός συνεδρίου: Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διευθύντρια Νομικής UNIC Athens



Κεντρική ομιλία



Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, βουλευτής Α΄ Αθηνών



Εισαγωγικές ομιλίες



υπό το πρίσμα των προσφάτων νομοθετικών εξελίξεων», είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει, ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 19 και 20 Μαρτίου 2026, ητου Πανεπιστήμιουσε συνεργασία με την Ένωση Δίκαιου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ), στο κεντρικό αμφιθέατρο UNIC Athens (29η Οδός αρ. 17, Ελληνικό).Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα τωνκαικαιεργασίες του διήμερου συνεδρίου συμμετέχουν συνολικά 23 βουλευτές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, την διαδικασία στις χορηγήσεις-ανανεώσεις των αδειών παραμονής, την κτήση Ελληνικής ιθαγένειας, αλλά και γενικά για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της μετανάστευσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.Πέμπτη, 19 Μαρτίου 202618.00Θεόδωρος Λιβάνιος, υπουργός ΕσωτερικώνΘάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και ΑσύλουΠαναγιώτης Σκανδαλάκης, MD, PhD, καθηγητής Χειρουργικής Ανατομίας, πρόεδρος UNIC AthensΑχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πρόεδρος Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και ΤεχνώνΑνδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΧρυσούλα Μαρινάκη, πρόεδρος ΕΔΑΜ, σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΣυντονισμός συνεδρίου: Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διευθύντρια Νομικής UNIC AthensΆγγελος Συρίγος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, βουλευτής Α΄ Αθηνών

Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη: Το νέο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο και οι προκλήσεις για το κράτος δικαίου



Λάμπρος Μπαλτσιώτης, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Ειδικός Γραμματέας Ιθαγένειας: Νομοθεσία και πολιτικές για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια 1991-2025- Μια προσπάθεια ανασκόπησης



Χρήστος Παπαστυλιανός, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, πρόεδρος Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας: H εξωεδαφική εξέταση των αιτούντων άσυλο



Πάτροκλος Γεωργιάδης, σύμβουλος διοίκησης, πρώην γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Διοικητικές διαδικασίες για την εξασφάλιση νόμιμων μεταναστευτικών οδών



Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2026



11.00 Κεντρική ομιλία



Δημήτρης Καιρίδης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, βουλευτής Β1΄Βόρειου τομέα Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου: Η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι στη μεταναστευτική πρόκληση σήμερα



Ι. Κώδικας Μετανάστευσης



Συντονισμός: Δημήτρης Αναστασόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Νομικών (Ε.Ε.Ν.) e-Θέμις



Νάντια Παπακώστα, γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Οι τομές στον κώδικα μετανάστευσης με το νόμο 5275/2026



Χρυσούλα Μαρινάκη, πρόεδρος ΕΔΑΜ, σύμβουλος ΔΣΑ: Τροποποιήσεις κώδικα μετανάστευσης- Από τη θεωρία στην πράξη



Πολυτίμη Φρύδα, πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων: Επίκαιρη νομολογία στη μετανάστευση



Εύα Τζαβαλά, συντονίστρια επιστημονικού προσωπικού ΕΕΔΑ: Προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες- Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως παράγοντας έλξης



ΙΙ. Διεθνής προστασία



Συντονισμός: Αγγελική Παπαπαναγιώτου - Λέζα, επίτροπος της επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων



Θέμης Τζήμας, επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Η ποινικοποίηση της διαδικασίας του ασύλου υπό το βάρος της πρόσφατης ελληνικής νομοθεσίας: Όψεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου



Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος ΕΣΠ, πρώην γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια στο δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών



Καλλιόπη Στεφανάκη, επικεφαλής τομέα προστασίας, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας: Προστασία προσφύγων και εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα



Κατερίνα Κουτσοπούλου, πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, δικαστής - Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών ΟΗΕ (UNDT): Το δίκαιο ασύλου σε μετάβαση -Επιτάχυνση, ασφάλεια και θεμελιώδη δικαιώματα στην ενωσιακή έννομη τάξη



ΙΙΙ. Ιθαγένεια



Συντονισμός: Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος ΕΕΔΑ



Χρυσαφώ Τσούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Επίκαιρη νομολογία στην ιθαγένεια



Κώστας Φαρμακίδης - Mάρκου, δικηγόρος, ΔΝ: Η απονομή της ιθαγένειας υπό το φως της νομολογίας και των σύγχρονων προκλήσεων - Από την οριοθέτηση της ευχέρειας στην ανάδυση μορφών νομικής υποχρέωσης



Xρήστος Τσεβάς, ΔΝ, ειδικός επιστήμονας ΕΕΔΑ: Η εξελισσόμενη έννοια της ιθαγένειας στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο



IV. Ειδικά θέματα Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών και Ιθαγένειας



Συντονισμός: Γιάννης Αλαβάνος, δικηγόρος ΔΝ, επίτιμος πρόεδρος ΕΔΑΜ



Ασπασία Αρχοντάκη, δικηγόρος ΔΝ, μέλος ΣΕΠ Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου: Επίκαιρα ζητήματα αδειών παραμονής - Golden Visa



Mίνως Μουζουράκης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA): Η νέα διαδικασία στο σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης



Βασιλική Ανυφαντή, δικηγόρος: Έλληνες της διασποράς - Καταχωρήσεις ληξιαρχικών γεγονότων και ζητήματα ελληνικής ιθαγένειας



Ανδρέας Γεωργαλής, δικηγόρος ΜΔΕ: Μετάκληση για εργασία με το νέο καθεστώς (νόμος 5275/2026)



Νίκος Κουτκιάς, επικεφαλής Ελληνικής Αντιπροσωπείας CCBE, σύμβουλος ΔΣΑ: Πρόσφατες παρεμβάσεις της CCBE στο μεταναστευτικό