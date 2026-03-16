Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ για τη βία κατά των χριστιανών στην Ευρώπη: Σχεδόν 5.000 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πίστης τους το 2025
Το 2024 σημειώθηκαν περισσότερα από 760 περιστατικά εγκλημάτων μίσους κατά χριστιανών, τα οποία περιλάμβαναν εμπρησμούς ναών, επιθέσεις σε άτομα και βανδαλισμούς εκκλησιαστικών χώρων
Την αυξανόμενη ένταση περιστατικών βίας και νομικών περιορισμών, που επηρεάζουν τους χριστιανούς στην Ευρώπη, υπογράμμισαν ειδικοί και διπλωμάτες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο του United Nations Human Rights Council στη Γενεύη.
Η συζήτηση, με τίτλο «Standing with Persecuted Christians – Defending the Faith and Christian Values» («Στο πλευρό των διωκώμενων Χριστιανοών – Υπερασπιζόμενοι την Πίστη και τις Χριστιανικές Αξίας»), συγκέντρωσε διπλωμάτες, ειδικούς σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα των διώξεων κατά χριστιανών, το οποίο —όπως τονίστηκε— πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναδεικνύουν οι Orthodox Times.
Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία, Nazila Ghanea, επεσήμανε ότι τα άτομα, που υφίστανται διώξεις λόγω πίστης συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές παραβιάσεων. Όπως τόνισε, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι χριστιανοί που διώκονται δεν πρέπει να αισθάνονται απομονωμένοι.
Σχεδόν 400 εκατομμύρια χριστιανοί υφίστανται διώξειςΤη διεθνή διάσταση του προβλήματος ανέδειξε ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Ettore Balestrero, μόνιμος παρατηρητής της Αγίας Έδρας στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 400 εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο βιώνουν μορφές διώξεων ή βίας εξαιτίας της πίστης τους, γεγονός που —όπως ανέφερε— καθιστά τους χριστιανούς τη θρησκευτική κοινότητα, που πλήττεται περισσότερο από τέτοια φαινόμενα.
Ο ίδιος σημείωσε ακόμη, ότι οι επιθέσεις συνεχίζουν να έχουν θανατηφόρες συνέπειες: σχεδόν 5.000 χριστιανοί σκοτώθηκαν το 2025 για λόγους που συνδέονται με την πίστη τους, δηλαδή κατά μέσο όρο 13 άνθρωποι την ημέρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κράτη έχουν σαφή υποχρέωση να προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθερία, λαμβάνοντας μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση παραβιάσεων, ακόμη και όταν αυτές προέρχονται από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στοιχεία, που δείχνουν ότι παρόμοια φαινόμενα δεν περιορίζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου αλλά καταγράφονται και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν, το 2024 σημειώθηκαν περισσότερα από 760 περιστατικά εγκλημάτων μίσους κατά χριστιανών, τα οποία περιλάμβαναν εμπρησμούς ναών, επιθέσεις σε άτομα και βανδαλισμούς εκκλησιαστικών χώρων.
Περιστατικά και στην Ευρώπη
Η εκπρόσωπος του Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (Παρατηρητήριο για τη Μισαλλοδοξία και το Ρατσισμό εναντίον των Χριστιανών στην Ευρώπη), Anja Tang, προειδοποίησε ότι τόσο τα περιστατικά βίας όσο και οι νομικοί περιορισμοί, που επηρεάζουν την ελεύθερη έκφραση θρησκευτικών πεποιθήσεων παρουσιάζουν αυξητική τάση. Όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, στις οποίες πολίτες οδηγήθηκαν σε δικαστικές διαδικασίες απλώς επειδή εξέφρασαν δημόσια τις θρησκευτικές τους απόψεις με ειρηνικό τρόπο.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με έκκληση για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας σε διεθνές επίπεδο. Η συντονίστρια της εκδήλωσης, Zsófia Havasi, τόνισε ότι η υπεράσπιση των διωκόμενων χριστιανών δεν σημαίνει προνομιακή μεταχείριση μιας συγκεκριμένης ομάδας, αλλά συμβάλλει στη συνολική ενίσχυση της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα