Τι λέει η διοίκηση της Ιονίου Σχολής για το κλείσιμο του σχολείου στη Φιλοθέη

Έχοντας συμπληρώσει συνολικά 118 χρόνια λειτουργίας το ιστορικό εκπαιδευτήριο «Ιόνιος Σχολή» κλείνει τις εγκαταστάσεις του στη Φιλοθέη, καθώς πουλήθηκαν σε κατασκευαστική εταιρεία, για να συνεχίσει τη λειτουργία του στη σχολική μονάδα, που βρίσκεται στο Μαρούσι.

Σημειώνεται, ότι η ανακοίνωση του κλεισίματος προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στις οικογένειες των μαθητών αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι.

Σε πρόσφατο δημοσίευμα στο protothema.gr αναδείχθηκε η διαδρομή του σχολείου από την έναρξη λειτουργίας του, το έντονο αποτύπωμά του στους αποφοίτους καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισε διαχρονικά όχι μόνο στη μετάδοση της γνώσης αλλά και στη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης.



Σε συνέχεια του δημοσιεύματος, η διοίκηση της Ιονίου τοποθετείται σχετικά ως ακολούθως:



Η Ιόνιος Σχολή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία και την εκπαιδευτική της αποστολή, με σταθερότητα και προσανατολισμό στο μέλλον.



Με αφορμή τις πληροφορίες και τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, αρκετές από τις οποίες δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εικόνα, θεωρούμε σημαντικό να παρουσιάσουμε με σαφήνεια τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της Σχολής.



Η Ιόνιος Σχολή προχωρά σε ενοποίηση των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, όπου θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του International Baccalaureate (IB). Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Σχολείο και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της εκπαιδευτικής του λειτουργίας.



Οι εγκαταστάσεις στο Μαρούσι διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, για να υποδεχθούν το σύνολο των μαθητών από όλες τις βαθμίδες, ενώ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές και αναβαθμίσεις, ώστε το Σχολείο να συνεχίσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που το χαρακτηρίζει.



Ασφαλώς, πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας παραμένουν οι μαθητές μας και η ομαλή συνέχιση της σχολικής τους πορείας. Η δέσμευση προς τις οικογένειες που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους αποτελεί για εμάς μέγιστη ευθύνη και μοναδικό προσανατολισμό.



Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχουν οι άνθρωποι που αποτελούν την καρδιά της σχολικής μας κοινότητας. Οι καθηγητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλοι οι εργαζόμενοι της Ιονίου Σχολής, που συμβάλλουν καθημερινά με γνώση και αφοσίωση στη λειτουργία και την πορεία του Σχολείου, θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει το Σχολείο μας.



Η εξέλιξη που αφορά στην πώληση του ακινήτου της Φιλοθέης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα της Ιονίου Σχολής και διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία του Σχολείου. Αποτέλεσε μια τολμηρή, αλλά αναγκαία κίνηση, που οδηγεί στη θωράκιση του μέλλοντός του.



Έτσι, η Ιόνιος Σχολή βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική στιγμή της πορείας της. Βεβαιότατα, κάθε αλλαγή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, όμως η κατεύθυνση παραμένει ξεκάθαρη: η διασφάλιση της συνέχειας και της εξέλιξης του Σχολείου με επίκεντρο τους μαθητές. Με υπευθυνότητα και πίστη στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν, συνεχίζει να προχωρά, με στόχο να προσφέρει στα παιδιά ένα περιβάλλον μάθησης που τα εμπνέει και τα προετοιμάζει για το μέλλον.



Η Διεύθυνση της Ιονίου Σχολής