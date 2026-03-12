Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Παραμένει το μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο, πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 12/3 η μετακίνηση για τους οδηγούς, με την κίνηση να επικεντρώνεται στην άνοδο του Κηφισού και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις  στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον χάρτη κυκλοφορίας, το μεγαλύτερο βάρος δέχεται ο Κηφισός, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους.

Τα κυριότερα σημεία συμφόρησης:

Λεωφόρος Κηφισού 

-Άνοδος: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος των ΚΤΕΛ και του Περιστερίου (Λερόι Μέρλιν) μέχρι τη γέφυρα Αχαρνών και τη Νέα Κηφισιά.

-Κάθοδος: Αυξημένη ροή με τμηματικά προβλήματα από τη Μεταμόρφωση προς το Αιγάλεω.

Λεωφόρος Αθηνών

- Στο «κόκκινο» το ρεύμα εξόδου από το ύψος του νοσοκομείου «Αττικόν» προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και τον Σκαραμαγκά.
-Προβλήματα στο ύψος του Χαϊδαρίου προς Κόρινθο.

Κέντρο Αθήνας 

-Λεωφόρος Κηφισίας: Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου

-Λεωφόρος Κατεχάκη: Σημαντικό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα

-Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου: Καθυστερήσεις στην άνοδο

-Λιμάνι Πειραιά: Πολύ αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού
