Στο Α΄ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση: Ποιοι βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Βότσης Κηδεία Σωκράτης Φάμελλος Αλέξης Χαρίτσης

Ο Γιώργος Βότσης έφυγε από  τη ζωή σε ηλικία 88 ετών

Στο Α΄ Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου, Γιώργου Βότση.

Ο δημοσιογράφος που συνδέθηκε στενά με την «Ελευθεροτυπία», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η σύζυγος του Γιώργου Βότση, Λένα


Στην κηδεία του έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αριστείδης Μπαλτάς, Ευάγγελος Αποστόλου, Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Φίλης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Μαρία Δαμανάκη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Φώτης Κουβέλης, ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Τζουμάκας κ.α.

Παρόντες και δημοσιογράφοι όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Παύλος Τσίμας, ο Γιώργος Βαρεμένος, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Πάνος Σόμπολος, ο Γιώργος Καραμέρος.

Δείτε φωτογραφίες:

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης
Σοφία Βούλτεψη
Γιώργος Βαρεμένος
Σταύρος Θεοδωράκης
Αριστείδης Μπαλτάς
Θοδωρής Δρίτσας
Αλέκος Παπαδόπουλος
Πάνος Σόμπολος
Νίκος Μανιός
Ευάγγελος Αποστόλου και Νίκος Βούτσης
Νίκος Φίλης και Φώτης Κουβέλης
Μαρία Δαμανάκη
Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης
Γιώργος Καραμέρος
Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης
Στέφανος Τζουμάκας και Δημήτρης Παπαδημούλης
Ο πρώην υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης
Παύλος Τσίμας
