Στο Α΄ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση: Ποιοι βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο, δείτε φωτογραφίες
Ο Γιώργος Βότσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών
Στο Α΄ Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου, Γιώργου Βότση.
Ο δημοσιογράφος που συνδέθηκε στενά με την «Ελευθεροτυπία», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.
Στην κηδεία του έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αριστείδης Μπαλτάς, Ευάγγελος Αποστόλου, Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Φίλης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Μαρία Δαμανάκη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Φώτης Κουβέλης, ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Τζουμάκας κ.α.
Παρόντες και δημοσιογράφοι όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Παύλος Τσίμας, ο Γιώργος Βαρεμένος, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Πάνος Σόμπολος, ο Γιώργος Καραμέρος.
Δείτε φωτογραφίες:
