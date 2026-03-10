Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
«Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και τον εκφοβισμό», είπαν οι μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού σχολείου Ισθμίας
Οι μαθητές συμμετείχαν στην πανελλαδική δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργάνωσαν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.
Η κεντρική ημέρα υλοποίησης ορίστηκε για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δράση είχε ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό».
Η φετινή ανταπόκριση αποτυπώνεται σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα: καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, ενώ στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής περιλαμβάνονται περίπου 41.500 μαθητές/τριες και 4.400 εκπαιδευτικοί.
Ανήμερα της 6ης Μαρτίου, η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση έδωσε δυναμικό «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες πόλεων και οικισμών, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία. Η κοινή οπτική ταυτότητα της δράσης υποστηρίζεται από ενιαία αφίσα που πλαισιώνει τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.
Το Γυμνάσιο Ισθμίας και το Δημοτικό Ισθμίας συμμετείχε στην πανελλαδική αυτή πρωτοβουλία, υλοποιώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη στάση μηδενικής ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό.
