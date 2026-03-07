Συνελήφθη 49χρονος στο Καματερό: Βρέθηκε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ
Κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Καματερό έναν 49χρονο ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου, απαιτούσε από έναν άνδρα να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

- πυροβόλο όπλο (πιστόλι),

-380 φυσίγγια,

-αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

-2 γεμιστήρες,

- 4 ασύρματοι πομποδέκτες,

-επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και

- ζώνη εξάρτησης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
