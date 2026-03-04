Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια

Δείτε φωτογραφίες

Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 48 και 59 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κρήτη, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν καιΣύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα περίστροφο και 40 φυσίγγια.Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.