Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και 5.000 ευρώ από την εμπορία των κροτίδων
Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 48 και 59 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κρήτη, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3340 κροτίδες, περίστροφο, και 40 φυσίγγια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα περίστροφο και 40 φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα περίστροφο και 40 φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα