Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Κρήτη

Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια

Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και  5.000 ευρώ από την εμπορία των κροτίδων

Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 48 και 59 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κρήτη, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3340 κροτίδες, περίστροφο, και 40 φυσίγγια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα περίστροφο και 40 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Δείτε φωτογραφίες 


Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια
Χειροπέδες σε δύο Κρητικούς που είχαν στην κατοχή τους 3.340 κροτίδες, περίστροφο και 40 φυσίγγια

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης