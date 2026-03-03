Στοχευμένοι έλεγχοι της ΔΑΟΕ σε ΚΥΔ σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στοχευμένοι έλεγχοι της ΔΑΟΕ σε ΚΥΔ σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μικροσκόπιο και δύο λογιστές – Σε εξέλιξη ευρεία έρευνα με εισαγγελικές παραγγελίες και διασταύρωση στοιχείων

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΔΑΟΕ σε ΚΥΔ σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στοχευμένες έρευνες σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Μεσσαράς πραγματοποίησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ στο πεδίο της έρευνας περιλαμβάνονται και δύο λογιστές. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη διαδικασία ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Μέρος των ερευνών φέρεται να συνδέεται με ήδη σχηματισμένες δικογραφίες, ενώ άλλες υποθέσεις εξετάζονται κατόπιν συγκεκριμένων εισαγγελικών παραγγελιών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια σύνθετη και πολυεπίπεδη έρευνα, με διασταύρωση στοιχείων και σταδιακή αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το επόμενο διάστημα.

