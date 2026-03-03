Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Σε μια περίοδο μεγάλης έντασης στη Μέση Ανατολή, ο ήχος των αεροσκαφών έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν συμβαίνει κάτι πιο ανησυχητικό

Περίπου στις 10 το πρωί πολεμικά αεροσκάφη έκαναν διελεύσεις πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία.

Σε μια περίοδο μεγάλης έντασης στη Μέση Ανατολή, ο ήχος των αεροσκαφών έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν συμβαίνει κάτι πιο ανησυχητικό.

Όπως ξεκαθαρίστηκε από πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, η παρουσία των αεροσκαφών είχαν να κάνουν με την προετοιμασία της άσκησης «Ηνίοχος 2026», που θα γίνει μέσα στον Μάρτιο.

Όπως έχει γίνει ανακοινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες, στην «Ηνίοχος 2026», η ΠΑ συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 2 – 8 Μαρτίου 2026
• Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 9 – 20 Μαρτίου 2026
• Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 21 – 23 Μαρτίου 2026
