Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τροχαίο Ι.Χ. με μοτοσυκλέτα στη Λ. Κατεχάκη, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα (έξοδος Αττικής Οδού)
Τροχαίο Ι.Χ. με μοτοσυκλέτα στη Λ. Κατεχάκη, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα (έξοδος Αττικής Οδού)
Λόγω τροχαίου ατυχήματος (Ι.Χ.Ε. με μοτοσυκλέτα) δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Κατεχάκη, στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα