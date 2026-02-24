Πανελλήνια Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία, κινητοποίηση για ένα σχολείο χωρίς εκφοβισμό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, τα σχολεία καλούνται να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες σε δράσεις που προάγουν το διάλογο και την εκπαίδευση γύρω από το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα του σχολικού εκφοβισμού