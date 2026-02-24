Πανελλήνια Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία, κινητοποίηση για ένα σχολείο χωρίς εκφοβισμό

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, τα σχολεία καλούνται να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες σε δράσεις που προάγουν το διάλογο και την εκπαίδευση γύρω από το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα του σχολικού εκφοβισμού
Με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων απέναντι στα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα (24/2) με επίσημη εγκύκλιο τις δράσεις που καλούνται να ακολουθήσουν τα σχολεία της χώρας για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, στις 6 Μαρτίου.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει σε ενεργή συμμετοχή και προβληματισμό για τους τρόπους, με τους οποίους η βία εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή των μαθητών, αλλά και στις σχέσεις μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, τα σχολεία καλούνται να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες σε δράσεις που προάγουν το διάλογο και την εκπαίδευση γύρω από το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα του σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με την εγκύκλιο.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν την συνεργασία, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών.
Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζει στην εγκύκλιο ότι «η ημέρα αυτή πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για δημιουργικό προβληματισμό και συλλογική δράση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της βίας και να ενισχυθεί ένα σχολικό περιβάλλον, στο οποίο κάθε μαθητής αισθάνεται ασφαλής και αποδεκτός».
Με την κινητοποίηση αυτή, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εντάξουν στη σχολική καθημερινότητα εκπαιδευτικές πρακτικές που προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την επίλυση συγκρούσεων με μη βίαιους τρόπους και την ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης.
Τέλος, η εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλώντας τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων να συντονίσουν και να υποστηρίξουν τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο.
Στόχος του Διακρατικού Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η επιστημονική ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Κύπρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΕΒΙΕ).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και την υποστήριξη μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.
Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, από τις 8:30 π.μ. έως 5:00 μ.μ., με υβριδικό τρόπο στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Jacqueline de Romilly» του ΥΠΑΙΘΑ και στην Κύπρο στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές/τριες.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Παράλληλα, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού του ΙΕΠ στο YouTube, καθώς και ταυτόχρονη εξ αποστάσεως σύνδεση των δύο χωρών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου αποκλειστικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (https://mitroo.iep.edu.gr/login), από τις 18/2/2026 στις 2 μ.μ. έως την 01/03/2026 στις 2 μ.μ. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.
Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας»Υπενθυμίζεται, ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου, που εορτάζεται η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου με θέμα: «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας», το οποίο συνδιοργανώνουν το ΥΠΑΙΘΑ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΥΠΑΝ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση.
