Νίκος Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες, η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι αδιαπραγμάτευτη

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:«Η αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου στο Ίλιον είναι μια παρέμβαση ουσίας για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία των συμπολιτών μας. Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες, γιατί για εμάς η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε γειτονιές που είχαν μείνει χωρίς κρίσιμες υποδομές και σήμερα αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.Με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποκαθιστούμε πλήρως τη λειτουργία του αντλιοστασίου και ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, με σύγχρονα μέσα, αυξημένα μέτρα ασφάλειας και σαφές χρονοδιάγραμμα.Για εμάς, τα έργα προστασίας δεν είναι θεωρία ούτε εξαγγελία. Είναι καθημερινή ευθύνη απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και απάντηση σε προβλήματα που για χρόνια έμεναν άλυτα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές της Αττικής».Από την πλευρά της η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου υπογράμμισε:«Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, ώστε να δρομολογούνται σημαντικά έργα για την πόλη μας, όπως η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου.Με την παρούσα υπογραφή τέθηκαν οι βάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική επαναλειτουργία ενός υφιστάμενου αντλιοστασίου που παρέμενε εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αντιμετώπισης ολοένα και πιο έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης παραβρέθηκε, επίσης, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, κ. Μαίρη Μίσκα.