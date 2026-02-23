Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Καιρός: Με ήλιο και βοριάδες το πέταγμα του χαρταετού, πού ευνοούν οι άνεμοι
Λίγες νεφώσεις, 15άρια και «ξηρή» εβδομάδα μπροστά - Τσατραφύλλιας και Κολυδάς δίνουν το στίγμα του καιρού
Με ηλιοφάνεια, βοριάδες που ευνοούν το πέταγμα του χαρταετού και λίγες τοπικές νεφώσεις θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Γιώργο Τσατραφύλλια και Θοδωρή Κολυδά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας διαφαίνεται περίοδος έξι έως επτά ημερών χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.
Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει το πέταγμα του χαρταετού ως «μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό», επισημαίνοντας ότι απαιτεί υπομονή, σωστή κατεύθυνση απέναντι στον άνεμο και γνώση των καιρικών συνθηκών.
«Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. (…) Όταν τελικά σταθεροποιηθεί ψηλά, δεν ανεβαίνει μόνο ένα κομμάτι χαρτί· ανεβαίνει μαζί του η διάθεση, η ελπίδα και η αίσθηση ότι ο ουρανός είναι λίγο πιο κοντά», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Οι βοριάδες θα διευκολύνουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μέγιστες τιμές γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.
Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, ευνοώντας τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.
«Με ηλιοφάνεια και ούριο άνεμο πετάμε χαρταετό»Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει: «Με ηλιοφάνεια και με ούριο άνεμο πετάμε χαρταετό! Στη συνέχεια θα ξεμουλιάσουμε...», δίνοντας τον τόνο για μια ημέρα με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις υπαίθριες δραστηριότητες.
🧵🪁 ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 22, 2026
✅Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. Κάθε Καθαρά Δευτέρα, μικροί και μεγάλοι στρέφουμε το βλέμμα ψηλά, εκεί όπου ο άνεμος γίνεται… pic.twitter.com/EsmMU4QJ7u
Ο καιρός την Καθαρά ΔευτέραΣύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σήμερα Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και λίγες βροχές στη Βόρεια Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα σταματήσουν.
Οι βοριάδες θα διευκολύνουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μέγιστες τιμές γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.
«Ξηρή» προοπτική για τις επόμενες ημέρεςΓια την εξέλιξη του καιρού, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για «ξηρή» προοπτική. Από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι δεν αναμένονται βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, ευνοώντας τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.
🎯Η "ΞΗΡΗ" ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 22, 2026
✅Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα . Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.
✅Αυριο Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες… pic.twitter.com/6Xd2fDhMfQ
Πού ευνοείται το πέταγμα του χαρταετούΣύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σε χάρτη αποτυπώνονται με κίτρινες αποχρώσεις οι περιοχές όπου οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ευνοώντας το πέταγμα του χαρταετού, ενώ με γκρι αποτυπώνονται οι περιοχές όπου η ένταση των ανέμων δεν είναι επαρκής.
Όπως προκύπτει, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.
Αντίθετα, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να σηκωθεί ο χαρταετός, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι ενδέχεται να δυσκολέψουν τις προσπάθειες.
Χάρτης. Εκτιμώμενη μέγιστη ένταση ανέμων από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Καθαρής Δευτέρας 23/02/2026.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Κυκλάδες και Κρήτη, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -5 έως 10 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -1 έως 13 βαθμούς), 8 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 4 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 15 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο γενικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στον Κορινθιακό Κόλπο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Ο καιρός την Τρίτη 24-02-2026Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 25-02-2026Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 26-02-2026Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
