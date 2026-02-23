Καιρός: Με ήλιο και βοριάδες το πέταγμα του χαρταετού, πού ευνοούν οι άνεμοι

Πού ευνοείται το πέταγμα του χαρταετού

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σε χάρτη αποτυπώνονται με κίτρινες αποχρώσεις οι περιοχές όπου οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ευνοώντας το πέταγμα του χαρταετού, ενώ με γκρι αποτυπώνονται οι περιοχές όπου η ένταση των ανέμων δεν είναι επαρκής.Όπως προκύπτει, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.Αντίθετα, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να σηκωθεί ο χαρταετός, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι ενδέχεται να δυσκολέψουν τις προσπάθειες.Χάρτης. Εκτιμώμενη μέγιστη ένταση ανέμων από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Καθαρής Δευτέρας 23/02/2026.Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Κυκλάδες και Κρήτη, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -5 έως 10 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -1 έως 13 βαθμούς), 8 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 4 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 15 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο γενικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στον Κορινθιακό Κόλπο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.