Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR) Στρατηγός Αλέξους Γ. Γκρίνκεγουιτς.
Η επίσκεψη ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή (20.2.2026) και ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο (21.2.2026).
Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο SACEUR έγινε δεκτός από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», ενώ ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του κ. Αρχηγού, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι διάφορες συμμαχικές δράσεις και η συνεισφορά της χώρας μας σε αυτές. Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεγουιτς συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια.
