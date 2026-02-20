Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια
ΕΛΛΑΔΑ
Ένοπλες Δυνάμεις ΑΓΕΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια

Ο στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεγουιτς θα παραμείνει στην Ελλάδα έως αύριο

Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR) Στρατηγός Αλέξους Γ. Γκρίνκεγουιτς.

Η επίσκεψη ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή (20.2.2026) και ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο (21.2.2026).

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο SACEUR έγινε δεκτός από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», ενώ ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του κ. Αρχηγού, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι διάφορες συμμαχικές δράσεις και η συνεισφορά της χώρας μας σε αυτές. Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεγουιτς συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια.


Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια
Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια
Στην Ελλάδα ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Δένδια
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης