Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
ΕΛΛΑΔΑ
Παραλίες Κρήτη Κέρκυρα Μπάλος Φαλάσαρνα Ελαφονήσι Ελλάδα

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα

Την πρώτη θέση κατέκτησε το Μεξικό

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
UPD: 69 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, η TripAdvisor δημοσίευσε τη λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026. 

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα των «Travellers' Choice awards» σε αυτή τη λίστα εντοπίζονται τέσσερις ελληνικές ακτές, τρεις στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Ελαφονήσι, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μπάλος.

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
Ο Μπάλος κατατάσσεται στην 3η θέση στη λίστα για τις 20 κορυφαίες παραλίες του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor

Τα Φαλάσαρνα κατατάχθηκαν ενδέκατα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα.

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
Τα Φαλάσαρνα της Κρήτης βρέθηκαν στην 11η θέση της λίστας του TripAdvisor


Κλείσιμο
Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
Η Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας βρέθηκε στην 14θέση της λίστας του TripAdvisor

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Ίσλα Πάσιον, μία ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της.

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, συνολικά 4 ακτές της χώρας στην 20άδα: Δείτε όλη τη λίστα
Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Ίσλα Πάσιον, μία ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της

Η πρόσβαση γίνεται επί πληρωμή, με ημερήσιο πάσο που ξεκινά περίπου από 38 ευρώ (45 δολάρια), με το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες, όπως καγιάκ και παρατήρηση θαλάσσιας ζωής.

Η αναλυτική λίστα με τις 20 κορυφαίες παραλίες για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor:

1. Ίσλα Πάσιον (Κοζουμέλ), Μεξικό
2. Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα
3. Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα
4. Ιγκλ Μπιτς (Παλμ-Ιγκλ Μπιτς), Αρούμπα
5. Πράια ντα Φαλέσια (Όλος ντε Άγκουα), Πορτογαλία
6. Μπανάνα Μπιτς (Πουκέτ), Ταϊλάνδη
7. Λα Χόγια (Σαν Ντιέγκο), Καλιφόρνια
8. Λα Πελόζα (Σαρδηνία), Ιταλία
9. Μάνλι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία
10. Μπόουλντερς Πίνγουιν Κόλορι (Σάιμον), Νότια Αφρική
11. Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα
12. Πλάτχα Ντε Μούρο (Μαγιόρκα), Ισπανία
13. Τομπάκο Μπέι (Σεντ Τζορτζ), Βερμούδες
14. Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα), Ελλάδα
15. Κάιτ (Ντουμπάι), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
16. Κελίνγκινγκ (Νούσα Πενίντα), Ινδονησία
17. Κλίαργουότερ (Φλόριντα), ΗΠΑ
18. Σπιάτζια ντε Κονίγλι (Λαμπεντούζα), Ιταλία
19. Μπόντι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία
20. Πλάγια ντε Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία
UPD: 69 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης