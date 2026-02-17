Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Ηλεία: Πλημμύρισαν Πηνειός και Αλφειός, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί, δείτε φωτογραφίες
Ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν
Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο κάμπος της Ηλείας μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού, με τα νερά να απειλούν ευθέως περιοχές του ομώνυμου δήμου έχοντας ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.
Από χθες μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.
Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν.
Η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.
«Το ζήτημα δεν είναι μόνο η σημερινή υπερχείλιση. Κάθε χρόνο καταγράφουμε τα ίδια προβλήματα, χωρίς να έχει υπάρξει μια συνολική, οργανωμένη παρέμβαση. Υπάρχει διαχρονική αδράνεια σε έργα που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια» δηλώνει στην εφημερίδα Πατρίς ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός.
«Υπάρχει ανοιχτή μελέτη για το φράγμα, όμως χρειάζεται να συμπληρωθεί με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αντιπλημμυρικών έργων. Χρειάζεται ενιαίος σχεδιασμός τόσο για τον Πηνειό όσο και για τον Αλφειό. Περισσότεροι ταμιευτήρες, ορθολογική διαχείριση του νερού, πρόληψη και όχι διαχείριση της καταστροφής εκ των υστέρων» προσθέτει ο κ. Καστρινός.
Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στις περιοχές που διαπερνάει ο ποταμός Αλφειός. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη
